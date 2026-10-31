Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan kapten timnas Republik Irlandia dan Wrexham, James McClean, mengungkapkan keinginannya naik ring tinju setelah baru-baru ini meninggalkan Derry City, klub asal kota kelahirannya. Pemain sayap berusia 37 tahun yang dikenal agresif itu mengincar pertarungan melawan figur televisi Inggris Joey Essex di bawah naungan promotor tinju crossover Misfits.

Iklan

Pemain tanpa klub incar debut di ring

McClean menjadi pemain tanpa klub pada Rabu setelah mengakhiri kontraknya dengan Derry atas kesepakatan bersama, hanya beberapa bulan setelah kembali bergabung dengan klub itu pada Januari. Meski pemain timnas yang telah mencatatkan 100 penampilan itu belum resmi pensiun dari sepakbola, penampilan kompetitif berikutnya bisa membuatnya menukar sepatu bolanya dengan sarung tinju. Setelah bertahun-tahun memasukkan tinju ke dalam rutinitas kebugaran hariannya, pemain veteran itu ingin menguji diri di ajang tinju lintas disiplin.

Peluncuran autobiografi memicu tantangan lintas disiplin

Dikenal lewat gaya bermain tanpa kompromi selama memperkuat Sunderland dan West Bromwich Albion di Premier League, penggemar tinju seumur hidup itu telah bertahun-tahun berlatih dengan bantalan pukul, samsak, dan menjalani latih tanding demi menjaga ketajaman fisik serta mentalnya. Namun, menjelang ulang tahunnya yang ke-38, membangun rekor tinju profesional dari nol bukan pilihan yang realistis. Karena itu, ajang Misfits yang menawarkan bayaran menggiurkan dan duel melawan Essex menjadi sasaran yang menarik baginya.

Berbicara kepada Reuters setelah peluncuran autobiografinya, 'The Walls', McClean menjelaskan: "Latih tanding itu bagus, berlatih dengan bantalan pukul itu bagus, berlatih dengan samsak juga bagus, tetapi hanya ada satu cara untuk mengetahui (seberapa bagus kemampuan saya), yaitu naik ke ring. Tinju adalah hal baru bagi saya, jadi tentu saja ada sesuatu yang ingin saya buktikan kepada diri sendiri karena ini bukan bidang yang pernah saya kuasai sebelumnya ... jika itu langkah saya berikutnya, tentu saja saya antusias.

"Saya akan segera berusia 38 tahun, jadi bagi saya, memulai karier tinju profesional dari nol bukan sesuatu yang realistis, mengingat usia saya dan proses yang harus saya jalani. Tinju influencer memberi Anda kesempatan untuk menghadapi orang-orang yang bukan petinju profesional, dan mereka bisa memperoleh penghasilan yang lumayan dari beberapa pertarungan, jumlah yang mungkin tidak pernah didapat sebagian besar petinju profesional sepanjang karier mereka."

Iklan Iklan

Masa bersama Wrexham tinggalkan kenangan mendalam

Sebelum kembali ke Irlandia Utara pada awal tahun, McClean terbiasa menjadi sorotan selama membela Wrexham, klub milik bersama dua sosok Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob McElhenney. Sebagai kapten klub, ia kerap tampil dalam serial dokumenter 'Welcome to Wrexham' sembari membantu tim asal Wales itu meraih promosi dua musim berturut-turut hingga mencapai Championship.

Topik Terkait

Mengenang kedekatannya dengan klub yang bermarkas di Racecourse Ground itu dan kebebasan yang baru didapatnya setelah meninggalkan Derry, McClean menambahkan: "Jika saya tidak pernah menendang bola lagi, di situlah saya akan menganggap karier sepakbola saya berakhir. Dan itu cara yang luar biasa untuk mengakhirinya. Saya berasal dari Derry, tetapi karena ikatan yang kami miliki, saya benar-benar menganggap klub itu seperti rumah kedua saya. Sungguh luar biasa.

"Saya bahagia sekarang, dalam 24 jam terakhir, karena saya adalah orang yang bebas. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya antusias menantikan apa yang akan terjadi berikutnya karena saya bisa memutuskan apa yang ingin saya lakukan dan tidak terikat pada sepakbola atau apa pun."

Iklan

Debut di ring bisa segera terwujud

Kini, tanpa ikatan dengan klub untuk pertama kalinya dalam dua dekade, McClean bebas memulai negosiasi resmi dengan penyelenggara Misfits mengenai kemungkinan duel melawan Essex. Naik ke ring akan memungkinkan pemain yang telah mencatatkan 100 penampilan bersama timnas itu menyalurkan jiwa kompetitifnya yang terkenal ke cabang olahraga yang sama sekali berbeda. Entah ia kembali ke lapangan atau sepenuhnya menekuni olahraga tarung, keputusan mengenai langkah berikutnya diperkirakan segera diambil.