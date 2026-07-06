Ada satu nama yang sangat mencolok absen dari pemusatan latihan Ajax: para penggemar pun bingung

Ajax telah merilis daftar nama-nama pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan klub di Garderen. Ada dua nama yang sangat mencolok tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Manajer baru Míchel membawa tiga kiper ke Gelderland. Mereka adalah Joeri Heerkens, Maarten Paes, dan Paul Reverson.

Selain itu, manajer asal Spanyol tersebut juga membawa Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Regeer, Youri Baas, Aaron Bouwman, dan Dies Janse sebagai pemain bertahan.

Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim, Sean Steur, Abdellah Ouazane, dan Mohamed Abdalla membentuk lini tengah.

Maher Carrizo, Mika Godts, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Steven Berghuis, Jinaïro Johnson, dan Pharell Nash ditugaskan untuk mencetak gol.

Dua pemain yang mencolok absen adalah Kasper Dolberg dan Rayane Bounida. Diketahui bahwa FC Midtjylland tertarik pada Dolberg, namun absennya Bounida cukup mencolok.

Di X dan Instagram, para penggemar klub berbondong-bondong bertanya-tanya mengapa Bounida tidak ikut ke Garderen. Banyak spekulasi beredar mengenai kemungkinan cedera yang dialaminya.

Selain itu, semua pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia juga belum bergabung. Mereka akan menyusul skuad nanti. Ahmetcan Kaplan juga tidak ikut serta. Ajax saat ini sedang bernegosiasi dengan Trabzonspor mengenai transfernya.

Ajax akan menghadapi AEK Larnaca di Garderen pada hari Jumat. Setelah itu, klub ini akan menjalani laga persahabatan di Amsterdam melawan VfL Bochum, Olympiakos, dan Burnley.