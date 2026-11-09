Ada ruang untuk bernapas! Manchester United tunda keputusan soal Carrick meski terancam degradasi

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Manchester United memilih untuk tidak mencopot Michael Carrick dari jabatannya meski mengawali musim dengan buruk hingga terpuruk ke zona degradasi Liga Primer Inggris. Petinggi klub di Old Trafford berniat memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk mengevaluasi perjalanan tim musim ini secara menyeluruh, alih-alih mengambil keputusan reaktif untuk mengganti pelatih.

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Jeda internasional memberi waktu yang sangat dibutuhkan

Manchester United mengawali musim Liga Primer Inggris dengan catatan terburuk sepanjang sejarah klub, situasi yang diperparah oleh hasil imbang 4-4 yang berlangsung kacau melawan Aston Villa pada Minggu. Dengan hanya satu kemenangan liga dari 10 pertandingan pertama musim ini, United berada di peringkat ke-18 klasemen, posisi terendah mereka pada tahap musim ini sejak musim 1986-87.

Carrick dan para pemainnya mendapat libur pada Senin setelah menyelamatkan satu poin pada fase akhir pertandingan melawan Villa pada Minggu. Namun, pelatih kepala itu dan stafnya dijadwalkan kembali ke Carrington pada Selasa. Sebagian besar skuad tim utama sedang membela negara masing-masing selama jeda internasional, sehingga tidak adanya sesi latihan yang dijadwalkan memberi para pengambil keputusan waktu yang sangat mereka butuhkan. Jeda ini memungkinkan mereka mengevaluasi kembali tingkat performa tim secara menyeluruh tanpa tekanan langsung untuk mempersiapkan pertandingan.

Tiga faktor utama yang membuat Carrick tetap menjadi pelatih

Meski catatan pertahanan United diiringi hanya satu kemenangan dalam 10 pertandingan, Sky Sports memahami bahwa ada tiga alasan mendasar mengapa United ragu berpisah dengan mantan gelandang mereka saat ini.

Pertama, para suporter tidak menyerukan pemecatannya. Seruan semacam itu tampaknya tidak akan muncul mengingat besarnya kecintaan para pendukung terhadap mantan pemain legendaris yang memenangi 11 trofi utama selama membela klub di Old Trafford, termasuk lima gelar Liga Primer Inggris dan Liga Champions.

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Manajemen belum yakin dengan opsi pengganti dalam waktu dekat

Selain itu, sejumlah indikasi dari dalam klub menunjukkan bahwa sang manajer belum kehilangan dukungan para pemain. Semangat yang ditunjukkan dalam sejumlah kebangkitan baru-baru ini, yakni bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih kemenangan 3-2 atas Roma di Liga Champions, lalu dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa, telah meyakinkan jajaran direksi bahwa para pemain masih sepenuhnya berkomitmen pada visi Carrick.

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Yang mungkin paling menunjukkan sikap klub, pimpinan Manchester United belum yakin bahwa pergantian pelatih merupakan solusi pasti bagi masalah yang tengah dihadapi klub. Seandainya mereka meyakini hal itu, Carrick bisa saja sudah diberhentikan dan klub mulai mendekati kandidat yang tersedia seperti Julian Nagelsmann atau Eddie Howe. Keduanya saat ini tidak memiliki pekerjaan dan diyakini terbuka untuk berbicara jika posisi tersebut lowong.

Laga tandang melawan Liverpool menanti saat United berupaya membenahi pertahanan

United, yang berada di peringkat ke-18 Liga Primer Inggris, akan kembali bertanding setelah jeda internasional dengan bertandang menghadapi rival bebuyutan mereka, Liverpool, pada 22 November. Namun, jadwal mereka menjadi jauh lebih menguntungkan setelah laga di Anfield. Lima dari tujuh pertandingan liga United berikutnya adalah melawan tim-tim yang saat ini berada di paruh bawah klasemen, termasuk laga kandang di Old Trafford melawan sesama tim yang tengah kesulitan, Coventry, Nottingham Forest, dan Sunderland.

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Terlepas dari masa depan Carrick dalam waktu dekat, tantangan utama United tetap memperbaiki pertahanan rapuh yang telah kebobolan 19 gol di liga, jumlah yang hanya dilampaui oleh Crystal Palace dan Ipswich. Satu-satunya laga tanpa kebobolan yang dicatatkan tim musim ini terjadi saat menghadapi juara Azerbaijan, Sabah FK, di Liga Champions.