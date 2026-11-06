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Nils Schmadtke, kepala pemandu bakat FC Bayern, akan meninggalkan klub pemegang rekor gelar juara tersebut pada akhir Januari, lebih cepat dari jadwal. Pencarian penggantinya sedang berlangsung, tetapi Max Eberl dan Christoph Freund dikabarkan berbeda pendapat.

Seperti dilaporkan Münchner Merkur, direktur olahraga Freund ditugaskan mencari pengganti Schmadtke untuk posisi penting tersebut dan telah memilih Christopher Vivell sebagai kandidat favoritnya.

Pria kelahiran Karlsruhe berusia 39 tahun itu saat ini bertanggung jawab atas departemen pemandu bakat Manchester United yang tergolong kurang berhasil. Sebelumnya, ia pernah menjadi kepala pemandu bakat RB Salzburg, perencana skuad RB Leipzig, dan direktur teknik FC Chelsea. Freund dan Vivell saling mengenal sejak bekerja bersama di Salzburg.

Namun, menurut tz/Münchner Merkur, peluang Vivell kini meredup. Penyebabnya adalah perbedaan pendapat antara Freund dan direktur olahraga yang secara struktural merupakan atasannya, Max Eberl. Eberl dikabarkan tidak yakin untuk kembali mengisi posisi penting di klub asal Munich itu dengan seseorang dari lingkungan RB.

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Bagaimana hubungan Eberl dan Freund di FC Bayern?

Eberl sendiri diketahui juga memiliki riwayat bersama RB. Sekitar setahun setelah meninggalkan jabatan direktur olahraga Borussia Mönchengladbach karena alasan kesehatan, ia bergabung dengan RB Leipzig sebagai direktur pelaksana bidang olahraga. Keputusan itu mendatangkan banyak kritik, terutama dari kalangan suporter Gladbach yang sebelumnya cenderung mendukungnya.

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Namun, setelah hanya satu setengah tahun, Eberl kembali meninggalkan Leipzig, kali ini juga disertai sejumlah kontroversi. Posisi direktur olahraga di jajaran direksi Bayern kosong setelah kepergian Hasan Salihamidzic pada Mei 2023, sehingga Eberl berulang kali dikaitkan dengan kepindahan ke Munich. Pada akhirnya, Eberl dan RB Leipzig berpisah pada akhir September 2023. Setelah itu, klub tersebut menyebut Eberl "kurang berkomitmen".

Pada Maret 2024, Eberl akhirnya bergabung dengan FC Bayern sebagai direktur olahraga di jajaran direksi. Hingga saat itu, perencanaan skuad terutama ditangani Freund, yang datang ke Munich dari RB Salzburg pada musim panas 2023.

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Belakangan, hubungan keduanya memang digambarkan media sebagai "tegang". kicker khususnya menyoroti hal itu: pada April 2026, media tersebut menyebut hubungan mereka sebagai "pernikahan paksa" dan menulis tentang sejumlah perbedaan pendapat di antara keduanya. Namun, Freund dengan tegas membantahnya.

"Saya juga heran," katanya dalam konferensi pers musim panas lalu mengenai laporan tentang kemungkinan perselisihan internal tersebut. Ia menegaskan, "Bekerja sama itu menyenangkan. Yang penting adalah bagaimana hubungan kami berjalan secara internal, dan di sana semuanya berjalan sangat, sangat baik."

Getty Images

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Apakah Max Eberl menjadi pihak yang paling dirugikan di FC Bayern akibat kepergian Schmadtke?

Karena kerja sama Eberl, Freund, dan pelatih Vincent Kompany memang berjalan baik serta membuahkan banyak hasil dari segi olahraga, kontrak Freund dan Eberl, yang juga mendapat sorotan kritis dari internal klub, diperpanjang beberapa bulan lalu.

Kepergian Schmadtke terutama membuat Eberl kehilangan orang kepercayaannya. Direktur olahraga Bayern itu disebut selalu mendukung putra Jörg Schmadtke, sahabat Eberl, di internal klub dan berhasil memperpanjang masa kerjanya hingga musim panas 2027. Eberl pula yang pertama kali membawa Schmadtke ke Munich pada Oktober 2024.

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Namun, selama berbulan-bulan sosok Schmadtke mendapat sorotan sangat kritis di internal Bayern, sehingga kedua pihak kini akan berpisah lebih cepat pada akhir Januari 2027. Bahkan, muncul rumor bahwa Schmadtke membocorkan informasi internal klub kepada media. Namun, pria berusia 37 tahun itu dengan tegas membantah tuduhan tersebut melalui unggahan di LinkedIn pada Kamis malam.

"Saya tidak pernah memberikan informasi rahasia kepada media. Tidak di Munich dan tidak di tempat lain. Saya tidak pernah merendahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab saya," tegas Schmadtke. "Saya memang menuntut banyak hal, bahkan bisa membuat orang tidak nyaman ketika menyangkut kualitas. Namun, saya tidak bersikap tidak hormat. Dan tidak satu pun dari apa yang ditulis itu berkaitan, bahkan sedikit pun, dengan kepergian saya dari FC Bayern. Saya tidak membicarakan urusan internal di hadapan publik. Saya tidak pernah melakukannya di tempat kerja saya sebelumnya, dan saya tetap tidak akan melakukannya sekarang."