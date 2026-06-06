Ada Messi dan Lamine Yamal di Jakarta Selatan? Cek 'Markas' Baru Penggila Bola yang Bikin Iri se-Asia Tenggara

Pencinta si kulit bundar di Tanah Air kini memiliki destinasi baru yang wajib dikunjungi untuk memuaskan gairah mereka terhadap olahraga terpopuler sedunia ini. Tepat pada Jumat (5/6/2026), sebuah tonggak sejarah tercipta dengan diresmikannya gerai spesialis sepak bola pertama di Indonesia yang mengambil lokasi prestisius di Pondok Indah Mall (PIM) 3, Jakarta Selatan. Mengusung konsep yang eksklusif, fasilitas ini tidak hanya menjadi yang perdana di Nusantara, tetapi juga tercatat sebagai salah satu dari dua lokasi serupa yang eksis di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Terwujudnya ruang publik bernuansa lapangan hijau ini merupakan buah dari kolaborasi strategis dengan Kanmo Group selaku mitra ritel resmi. Melalui peluncuran pusat gaya hidup ini, ekosistem sepak bola nasional diharapkan dapat tumbuh semakin kuat. Pasalnya, tempat ini tidak sekadar berfungsi sebagai pusat perbelanjaan perlengkapan olahraga biasa. Lebih dari itu, gerai ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman ritel imersif yang memberikan akses langsung terhadap produk kelas dunia bagi para atlet, penggemar fanatik, hingga komunitas komunitas lokal.

Menurut Benjamin Handradjasa, pucuk pimpinan jenama olahraga asal Jerman tersebut di Indonesia, animo masyarakat lokal terhadap sepak bola sangatlah masif. Oleh karena itu, kehadiran gerai tematik ini diharapkan mampu merangkul dan mendekatkan brand dengan komunitas secara lebih personal. Hal senada turut ditegaskan oleh Vice President Footwear & Active Kanmo Group, Inderpreet Singh, yang menilai bahwa olahraga ini telah bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya keseharian masyarakat Indonesia.

Begitu melangkahkan kaki ke dalam gerai, atmosfer kompetisi elite dunia langsung menyapa pengunjung. Salah satu magnet utama yang menyedot perhatian adalah keberadaan patung replika dua ikon lintas generasi, yakni Lionel Messi dan Lamine Yamal. Visualisasi kedua megabintang—di mana Messi mewakili kejayaan pengoleksi gelar bergengsi dan Yamal merepresentasikan talenta muda terbaik—menyimbolkan dedikasi panjang dalam mendukung perjalanan pesepak bola hebat dari masa ke masa.

Momen peresmian semakin semarak berkat kehadiran sejumlah figur ikonis, seperti mantan andalan Timnas Indonesia, Irfan Bachdim, serta talenta muda berbakat asal Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan. Keduanya membaur untuk membagikan antusiasme menjelang perhelatan akbar Piala Dunia 2026. Arlyansyah bahkan mengaku optimistis bahwa fasilitas canggih ini kelak akan menjadi "markas" tongkrongan favorit bagi para pegiat sepak bola di ibu kota.

GOAL

Sebagai puncak selebrasi grand opening, para tamu disuguhi berbagai hiburan memukau. Kemeriahan ditandai dengan peragaan busana (trunk show) yang menampilkan lini koleksi terbaru, termasuk jajaran jersei tim-tim nasional federasi yang berlaga di Piala Dunia tahun ini. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan atraksi freestyle football yang menonjolkan paduan kreativitas, kemampuan teknis tingkat tinggi, dan daya juang—mencerminkan jiwa sejati dari olahraga sepak bola itu sendiri.