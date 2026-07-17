Ada kekhawatiran besar terkait kelanjutan final Piala Dunia, meskipun prakiraan cuaca menunjukkan kondisi yang baik

Ada kekhawatiran besar terkait penyelenggaraan final Piala Dunia, demikian dilaporkan Marca pada hari Jumat. Kebakaran hutan di dekat stadion telah menyebabkan kualitas udara menjadi sangat buruk.

Minggu pukul 21.00 waktu Belanda, Argentina dan Spanyol akan bertanding di final Piala Dunia. Pertandingan tersebut akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey.

Pada Piala Dunia kali ini, beberapa pertandingan telah dihentikan sementara akibat badai petir, namun hal itu tidak akan menjadi alasan pada hari Minggu. Tidak diperkirakan akan ada guntur dan kilat selama pertandingan berlangsung.

Namun, ada kekhawatiran besar terkait kesehatan para pemain. Akibat kebakaran hutan di Kanada, kualitas udara di wilayah tempat stadion tersebut berada sangat buruk.

Pihak berwenang setempat bahkan telah mengimbau agar aktivitas di luar ruangan dibatasi semaksimal mungkin. Indeks yang dipantau untuk hal ini adalah AQI (Air Quality Index), skala yang mengukur konsentrasi partikel polutan di udara dan yang, tergantung pada arah angin, dapat berubah drastis dalam hitungan jam.

Apabila indeks tersebut melampaui tingkat tertentu, otoritas kesehatan menganggap udara tersebut tidak aman untuk aktivitas fisik yang intensif.

Kamis lalu, berbagai stasiun pemantauan di beberapa wilayah New Jersey mencatat kualitas udara yang bervariasi dari ‘tidak sehat bagi kelompok rentan’ hingga bahkan ‘sangat berbahaya’ pada waktu-waktu tertentu dalam sehari.

FIFA belum pernah secara terbuka menjelaskan ambang batas pasti untuk menunda sebuah pertandingan akibat polusi udara. Semua keputusan akan diserahkan kepada otoritas kesehatan dan meteorologi.