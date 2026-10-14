Hal itu ia sampaikan saat menjadi pakar di Prime Video dalam siaran pertandingan Liga Champions yang dijalani Bayern München di kandang Viking Stavanger. Kane dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan pemain terbaik dunia. Namun, ia juga menghadapi persaingan ketat dari Lamine Yamal (FC Barcelona) dan Kylian Mbappe (Real Madrid).

Dalam pemilihan Ballon d'Or, 100 jurnalis dari 100 negara teratas dalam peringkat dunia FIFA berhak menentukan pemain yang menerima Bola Emas melalui suara mereka. Apakah itu merugikan Kane? "Saya rasa, jika semua pelatih di dunia yang memilih, pemenangnya adalah Harry Kane," kata Kramer. Pada Selasa, pemain asal Inggris itu mencetak dua gol yang membuat FC Bayern setidaknya membawa pulang satu poin dari Norwegia setelah bermain imbang 3-3.

Namun, Kramer tidak ingin pernyataannya dipahami sebagai bentuk merendahkan media. "Para jurnalis tentu juga memahami sepakbola. Sebagai pelatih, Anda pasti sangat ingin memiliki Harry Kane di tim Anda. Menurut saya, nilainya bagi Bayern lebih besar daripada nilai pemain lain mana pun bagi timnya," jelas mantan gelandang itu.

Siapa yang akan meraih Ballon d'Or menurut Christoph Kramer?

Namun, Kramer tidak yakin para jurnalis pada akhirnya akan memilih Kane sebagai pemenang. Pemenang penghargaan itu akan diumumkan pada 26 Oktober dalam sebuah gala di Paris. "Karena ini juga berkaitan dengan magis dan penampilan, saya memilih Lamine Yamal," katanya, menyebut pemain yang menurutnya akan menang.

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Pemilihan Ballon d'Or kerap memicu kontroversi. Pada 2013, Franck Ribery hanya menempati posisi ketiga di belakang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, meski ia telah meraih treble bersama FC Bayern München. Pada 2024, seluruh perwakilan Real Madrid memboikot acara tersebut setelah mendapat informasi secara tidak resmi bahwa Vinicius Junior hanya terpilih di posisi kedua, di belakang Rodri dari Manchester City.