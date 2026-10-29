Cedera yang dialami winger Al Hilal asal Brasil, Gabriel Martinelli, mungkin menjadi kabar buruk bagi para pendukung tim. Namun di saat yang sama, hal itu bisa memberi pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, kesempatan untuk memecahkan dilema taktis yang telah lama dinantikan, menjelang laga krusial melawan Al Fateh di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal bersiap menghadapi Al Fateh, pukul sembilan malam Sabtu mendatang, dalam rangkaian pekan ke-12 Liga Roshn Saudi, di tengah perkiraan berlanjutnya absennya Martinelli akibat cedera. Sebaliknya, pemain asal Belanda, Summerville, diproyeksikan kembali ke susunan utama setelah absen pada laga terakhir melawan Al Shamal asal Qatar karena akumulasi kartu.

Meski dampak dari absennya Martinelli telah diperkirakan, sejumlah absensi ini justru bisa menguntungkan Salem Al Dawsari, kapten Al Hilal, yang kini menjadi kandidat untuk kembali ke susunan utama di kompetisi domestik, untuk pertama kalinya dalam 163 hari, dalam sebuah peluang yang bisa menata ulang opsi serangan Inzaghi.

Laga melawan Al Feiha pada pekan terakhir liga musim lalu, 21 Mei, menjadi penampilan terakhir Salem sebagai starter di level domestik, sebelum ia absen dari delapan pekan liga, yang mencakup laga melawan Al Faisaly, Al Feiha, Al Ahli, Al Shabab, Neom, Al Taawoun, dan Al Ittihad, selain laga melawan Al Raed pada babak 32 besar Piala Raja.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALF

Setelah kembali ke lapangan, pelatih asal Italia itu hanya memberi Salem menit bermain yang terbatas pada laga melawan Al Hazem dan Al Qadsiah, di mana ia bermain satu menit melawan tim pertama dan dua menit melawan tim kedua, sebagai bagian dari pengembaliannya secara bertahap ke atmosfer kompetisi, sebelum mendapatkan kesempatan lebih besar melawan Al Shamal asal Qatar.

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Al Dawsari, yang berusia 35 tahun, tampil dalam laga melawan Al Shamal pada pekan ketiga Liga Champions Asia Elite, Senin lalu, dan berhasil mencetak satu-satunya gol Al Hilal, meski timnya kalah dengan skor 1-3, sehingga mengirimkan sinyal positif tentang kesiapannya dan kemampuannya memberikan tambahan dari sisi serangan.

Cedera Martinelli bisa memberi kapten Al Hilal itu kesempatan untuk kembali ke susunan utama melawan Al Fateh, terutama mengingat kebutuhan tim akan opsi serangan yang mampu menciptakan perbedaan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Inzaghi, sesuai dengan tingkat kesiapan pemain dan pandangan tim pelatih.

Al Hilal memuncaki klasemen Liga Roshn Saudi dengan 27 poin, sambil masih memiliki satu laga tunda melawan Al Riyadh dari pekan kesembilan, yang membuat laga melawan Al Fateh menjadi titik penting untuk melanjutkan persaingan di puncak, di saat Salem Al Dawsari berharap bisa merebut kembali peran utamanya setelah periode panjang absen dan menit bermain yang bertahap.