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Mundurnya Frenkie de Jong secara mendadak dari timnas Belanda menimbulkan tanda tanya bagi John van Vliet dan Danny Blind. Pembawa acara dan analis Ziggo Sport itu menduga FC Barcelona berperan dalam keputusan untuk tidak membawa sang gelandang ke Jerman, setelah ia masih tampak bugar saat menghadapi Yunani pada Jumat malam.

De Jong kembali bermain untuk timnas Belanda dalam kemenangan bersejarah 7-0 atas Yunani pada Jumat, tetapi sebagai langkah pencegahan, ia tidak kembali ke lapangan setelah turun minum. Sehari kemudian, KNVB mengumumkan bahwa sang gelandang mengalami keluhan ringan seusai pertandingan dan tidak akan berangkat ke Berlin untuk laga Nations League melawan Jerman pada Senin.

Yang menarik, De Jong tidak menunjukkan tanda-tanda kemungkinan cedera setelah pertandingan pada Jumat malam. "Saya merasa baik, kondisi saya semakin membaik. Tentu saja saya sempat cedera. Sayangnya butuh waktu, tetapi memang begitulah keadaannya. Sekarang saya terus menjadi semakin bugar," katanya kepada reporter Ziggo Sport, Sam van Royen.

Ketika Van Royen bertanya apakah De Jong sudah bisa bermain selama 90 menit pada Senin, sang gelandang belum mau memastikan. "Ya, itu harus kami lihat. Saya bisa saja bilang ya sekarang, tetapi bagaimana kalau nanti saya bermain 60 menit... Jadi, kami harus melihatnya dalam beberapa hari ke depan," ujar De Jong, yang saat itu tidak memberi alasan untuk menduga bahwa ia akan sepenuhnya absen dari laga internasional melawan Jerman.

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Karena itu, Van Vliet merasa heran De Jong tiba-tiba dipulangkan sehari kemudian. "Ini tadi malam setelah pertandingan. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang membuat Anda berpikir: wah, pada Sabtu nanti kita akan membaca kabar bahwa ia pulang," kata sang pembawa acara.

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Blind sependapat: "Ya, jadi ini memang cukup mengherankan. Atau ia sendiri agak meremehkannya. Ia mungkin berpikir: saya memang merasakan sesuatu, tetapi saya tidak akan bilang apa-apa, nanti juga baik-baik saja. Lalu keluhannya baru muncul belakangan."

Namun, Blind juga tidak menutup kemungkinan Barcelona ikut campur dalam situasi tersebut. "Atau mungkin Barcelona memang lebih banyak berbicara," ujar mantan pelatih timnas itu, yang langsung ditanggapi Van Vliet: "Saya rasa begitu."

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Blind melanjutkan: "Bisa jadi. KNVB masih punya urusan yang belum selesai, terutama setelah musim panas lalu. Jadi, kemungkinan ada kontak dari Barcelona. Itu sangat mungkin." Blind merujuk pada peristiwa musim panas lalu, ketika De Jong terus bermain di Piala Dunia meski mengalami cedera meniskus dan kemudian harus menjalani pemulihan selama berbulan-bulan.

Van Vliet lalu ingin mengetahui bagaimana komunikasi antara klub dan staf pelatih timnas Belanda biasanya berlangsung. "Apakah itu terjadi? Sebab kamu juga pernah menjadi bagian dari staf itu dan berada di posisi tersebut. Apakah klub terkadang menelepon sebelumnya atau bahkan saat rangkaian pertandingan sedang berlangsung?" Blind menjelaskan: "Ya, tetapi itu selalu dimulai ketika memang ada sesuatu, ya. Ketika ada keluhan nyeri. Saat itu, dokter berkomunikasi dengan dokter. Lalu dokter menyampaikannya kepada jajaran pimpinan dan kesepakatan soal menit bermain bisa dibuat."

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Van Vliet menduga ada hal lain di balik mundurnya De Jong. "Kalau mendengar ucapannya di sini, setidaknya saya akan bilang: ini bukan keputusannya sendiri," katanya. Blind setuju: "Ya, saya juga rasa begitu. Saya pikir mereka sudah berdiskusi dan ia pasti masih merasakan sesuatu. Setidaknya bukan sesuatu yang serius, itu pasti."