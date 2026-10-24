José Mourinho, pelatih Real Madrid, melontarkan pernyataan menarik jelang El Clasico melawan Barcelona, di mana ia menyinggung peluang timnya dalam persaingan merebut gelar, serta polemik terkait wasit yang akan memimpin pertandingan.

Pernyataan Mourinho disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari Sabtu ini, sebelum laga yang dinanti kontra Barcelona di stadion "Camp Nou", dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Mourinho yakin akan kemampuan Real Madrid meraih gelar

Ketika ditanya apakah laga El Clasico merupakan ujian sesungguhnya untuk mengetahui kemampuan Real Madrid memenangi gelar musim ini, jawaban pelatih asal Portugal itu terdengar tegas, saat ia berkata seperti yang dimuat surat kabar "AS" Spanyol: "Tidak, Real Madrid bersama Mourinho merebut gelar".

Keberatan Mourinho bukan pada nama wasit

Pelatih Real Madrid itu menyinggung kabar yang beredar soal penunjukan wasit Munuera untuk memimpin El Clasico, di tengah laporan yang mengaitkannya dengan polemik pembayaran kepada putra José María Enríquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit di Spanyol.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mourinho mengatakan bahwa ia terkejut dengan apa yang beredar soal identitas wasit, sembari menegaskan bahwa keberatannya tidak berkaitan dengan nama wasit itu sendiri. Ia menjelaskan: "Nama wasit sama sekali tidak mengganggu saya. Saya berangkat dari prinsip bahwa wasit itu baik, tetapi yang mengganggu saya adalah pelanggaran aturan".

Ia menambahkan bahwa situasi yang masih diliputi ketidakjelasan menyelimuti persoalan ini, sesuai informasi yang sampai kepadanya, seraya menyebutkan bahwa berbagai nama telah dilontarkan selama beberapa pekan terakhir, namun ia tidak menerima konfirmasi dari dalam klub mengenai penolakan penunjukan wasit tertentu.

Perlu dicatat bahwa Federasi Spanyol kemudian mengumumkan penunjukan Munuera sebagai wasit El Clasico.

Tanggapan singkat atas pernyataan Fermín

Ketika ditanya tentang pernyataan Fermín López, pemain Barcelona, yang menyebutkan bahwa pembicaraan terus-menerus soal wasit telah menjadi hal yang melelahkan, pelatih asal Portugal itu hanya memberikan tanggapan singkat yang mengandung sindiran jelas, dengan berkata: "Apa yang bisa saya katakan? Ada hal-hal lain yang juga melelahkan kami, dan itu masih terus terjadi".

Apakah Camp Nou memberi El Clasico gairah tambahan?

Mengenai memainkan laga di stadion "Camp Nou" dan apakah hal itu memberinya dosis antusiasme tambahan, Mourinho meremehkan arti penting stadion tersebut, sembari menegaskan bahwa hal itu tidak berbeda dengan bermain di stadion mana pun.

Ia berkata: "Ini seolah-olah kami bermain di stadion mana pun lainnya. Kita berbicara tentang tim yang memiliki kualitas besar, tetapi tidak lebih dari itu".