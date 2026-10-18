Laga Barcelona vs Real Betis, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan 5-2 di Stadion La Cartuja, memunculkan beberapa insiden kontroversial terkait keputusan perangkat pertandingan, yang paling mencolok adalah dianulirnya gol Giovani Lo Celso pada menit ke-43, yang seharusnya memberi tuan rumah keunggulan skor imbang 2-2, setelah hakim VAR Del Cerro Grande memanggil pengadil Ricardo de Burgos Bengoetxea untuk meninjau kembali kejadian tersebut melalui layar teknologi video.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", insiden itu bermula dari sentuhan tangan dalam perebutan bola antara Cucho Hernandez dan Gerard Martin, di mana pemain Betis itu menggunakan tangan kirinya untuk menguasai bola.

Permainan terus berlanjut hingga bola sampai ke sisi kiri serangan tim Andalusia, sebelum Abde Ezzalzouli mencoba melepaskan umpan silang, namun Jules Kounde berhasil menjauhkan bola setelah bola membentur tubuhnya, tanpa sekali pun ia menguasainya.

Tuan rumah kembali merebut bola, yang kemudian sampai ke tepi kotak penalti, lalu Lo Celso melepaskan tembakan langsung yang indah secara voli, mencetak gol yang istimewa.

Begitu gol tercipta, Carlos del Cerro Grande memanggil pengadil Ricardo de Burgos Bengoetxea dari ruang teknologi video, dengan mengatakan: "Ricardo, saya sarankan kamu meninjau kemungkinan adanya sentuhan tangan pada fase pembangunan serangan".

Ketika sang pengadil tiba di depan layar, tim teknologi video menjelaskan kepadanya: "Kami melihat bahwa penyerang Betis melakukan gerakan tambahan untuk menguasai bola. Saya akan menunjukkan dua tayangan agar kamu bisa melihat gerakan tersebut, dan itu berada dalam fase serangan yang sama. Saya juga akan menunjukkan seluruh rangkaian kejadian agar kamu bisa menilainya".

Tim teknologi video pun menayangkan dua potongan gambar yang memperlihatkan pemain Betis menggunakan tangannya untuk menguasai bola, bersama rangkaian kejadian secara lengkap. Setelah menonton tayangan itu, Ricardo de Burgos berkata di depan layar: "Baik, bagi saya, sentuhan tangan itu layak dihukum".

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Pada saat yang sama, Del Cerro menyela dengan mengatakan: "Saya akan menunjukkan fase serangan yang sama", sementara pengadil asal Basque itu meminta: "Tolong tunjukkan kepada saya awal dari fase serangan tersebut".

Tim teknologi video menjawab: "Pada menit ke-16, agar kamu melihat bahwa fase serangan masih berlanjut. Saya akan menayangkannya, dan kamu yang menilainya".

Terdengar suara di latar belakang yang mengatakan: "Di sana, di sana, tolong lanjutkan", sebelum orang lain menyahut: "Tolong beri tahu dia soal itu".

Setelah fase serangan ditayangkan secara lengkap, de Burgos berkata: "Bagi saya, ini tampak sebagai fase serangan yang sama, karena Barcelona sama sekali tidak menguasai bola di momen mana pun, oke? Saya akan menganulir gol ini, dan melanjutkan permainan dengan tendangan bebas langsung untuk Barcelona".

Rekaman audio tersebut mengungkap bahwa ada dua poin utama. Pertama, sentuhan tangan itu jelas, sesuai yang ditegaskan surat kabar "Mundo Deportivo", sebab pemain Betis melakukan gerakan tambahan untuk menyiapkan dan menguasai bola, dan hal itulah yang menjelaskan mengapa pengadil internasional asal Basque tersebut memutuskan adanya pelanggaran.

Adapun poin kedua berkaitan dengan berlanjutnya fase serangan, yang secara singkat dikenal sebagai fase penguasaan serangan.

Panduan komite teknis perangkat pertandingan yang berada di bawah pusat pengembangan perangkat pertandingan, yang diterbitkan pada musim ini, menjelaskan bahwa fase penguasaan serangan berakhir ketika "salah satu tim menguasai bola secara terkendali".

Inilah yang menjelaskan mengapa sentuhan tangan itu dianggap sebagai bagian dari serangan yang sama, meskipun bola membentur tubuh Kounde, sebab Barcelona sama sekali tidak mampu merebut kembali penguasaan bola di momen mana pun.



