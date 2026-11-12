Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Dalam wawancara dengan Vogue Jude Bellingham dari Real Madrid secara mengejutkan mengakui kekurangannya di luar lapangan. Sang gelandang juga menceritakan anekdot unik tentang pelatih Jose Mourinho.

"Ada banyak hal yang sama sekali tidak saya ketahui cara melakukannya. Dalam sepakbola, saya merasa dewasa karena sudah bermain hampir 400 pertandingan, tetapi dalam kehidupan, sejujurnya saya merasa belum begitu dewasa," kata Bellingham saat menjalani pemotretan untuk majalah tersebut.

Pemain tim nasional Inggris itu menjelaskan: "Saya tidak bisa memasak, saya tidak bisa menyetir ... Saya bagus dalam hal yang saya lakukan, tetapi untuk hal-hal lain? Tidak terlalu. Saya bergantung pada teman-teman dan keluarga untuk membantu saya mengurus berbagai hal: juru masak, petugas kebersihan, ibu, siapa pun itu. Begitulah keadaan saya."

Bellingham melanjutkan: "Saya bekerja keras setiap hari, sepanjang hari. Ketika pulang, saya mungkin melewatkan kesempatan untuk mempelajari beberapa hal yang lebih mendasar. Namun, pasti akan ada waktu dan kesempatan untuk itu suatu hari nanti."

Iklan Iklan

Bellingham juga mengungkapkan percakapan lucu dengan Mourinho. "Ketika dia menjadi pelatih AS Roma beberapa tahun lalu, ada seorang anak yang membuat tiga lubang di bagian belakang kaus kakinya saat latihan. Mourinho menghampirinya dan bertanya: Kenapa kamu melakukan itu? Anak itu menjawab: Bellingham juga melakukannya. Katanya itu untuk mengurangi tekanan pada betis. Lalu Mourinho berkata: Nak, umurmu sembilan tahun. Kamu bahkan belum punya betis."

Getty Images

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Jude Bellingham Dipuji Jose Mourinho: "Dia Unik"

Di lapangan, Bellingham saat ini memiliki peran yang sangat penting di Real Madrid di bawah Mourinho. Setelah kemenangan tandang 3-2 atas AEK Athena di Liga Champions, ketika pemain Inggris itu menyambut umpan Marc Cucurella dengan tumitnya untuk menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-1, sang pelatih mengatakan menurut surat kabar olahraga Spanyol Marca: "Dia unik, dia luar biasa."

Pelatih asal Portugal itu secara khusus menyoroti perpaduan antara kemauan Bellingham untuk berlari dan kualitas tekniknya: "Tidak ada gelandang di dunia seperti dia. Dia bekerja keras, dia punya kualitas: luar biasa."

Iklan

Sejak kepindahannya senilai 127 juta euro dari Borussia Dortmund ke Madrid pada musim panas 2023, Bellingham mendapat penerimaan yang besar dari para pendukung. Petinggi klub juga kabarnya menyambut positif keputusannya menunda operasi bahu yang diperlukan hingga jeda musim panas agar tetap bisa membantu tim pada tahap akhir musim meski mengalami keluhan fisik.

Pada musim ini, sang gelandang melanjutkan penampilan tersebut dengan mencatatkan lima gol dan empat assist dalam 16 pertandingan resmi.