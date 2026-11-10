"Ada banyak hal positif di bawah Xavi. Gaya bermain sepak bolanya sangat cocok dengan saya"

Jan Paul van Hecke senang dengan suasana di bawah pelatih timnas Xavi, seperti yang diungkapkannya kepada Ziggo Sport. "Ada banyak sekali hal positif di bawah pelatih timnas ini."

Van Hecke pindah dari Brighton Hove & Albion ke Tottenham Hotspur pada musim panas lalu dengan biaya transfer 50 juta euro. Di klub tersebut, ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan.

"Sekarang semuanya berjalan baik setelah awal yang sulit. Kami tidak memulai musim dengan cukup baik meski menjalani persiapan yang bagus. Ada alasan di balik itu. Kami kesulitan mencetak gol sehingga tidak banyak memenangkan pertandingan," kata Van Hecke.

"Dalam situasi seperti itu, sulit bagi seorang pemain untuk mencapai level terbaiknya secara individu. Namun, pada satu titik kami saling menatap dan berkata: kami punya cukup kualitas, jadi semuanya pasti akan membaik," lanjutnya. Spurs kini berada di posisi ke-11 Liga Primer Inggris.

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Pada periode pertandingan internasional sebelumnya, Van Hecke harus mundur setelah dua pertandingan pertama (dari maksimal empat pertandingan) karena cedera kaki. Meski begitu, Xavi sudah memberikan kesan yang baik kepadanya.

"Setiap pelatih punya caranya sendiri, tetapi ia sangat jelas soal bagaimana ia ingin tim bermain. Membangun serangan dari belakang, menekan lawan, dan bagaimana ia menangani detail-detail permainan. Dalam sesi pembahasan pun, terlihat bagaimana ia melakukannya dan betapa jelasnya arahan yang ia berikan," ujar pemain asal Zeeland itu.

"Gaya bermain Xavi cocok dengan sepakbola Belanda dan gaya bermain saya sendiri. Detail-detailnya sangat bagus. Saat ini kami berbagi posisi teratas di grup. Jika menang pada Jumat, kami akan mengambil langkah besar menuju kelolosan ke perempat-final. Ada banyak hal positif di bawah Xavi," pungkasnya.