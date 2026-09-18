Seperti diumumkan pelatih Nestor Lorenzo pada Jumat, winger kiri itu akan absen membela tim Amerika Selatan tersebut untuk laga melawan Meksiko, Paraguay, dan Peru.

Dengan demikian, ada kesepakatan antara federasi Kolombia dan Bayern Munchen, yang menyatakan Diaz akan memanfaatkan jeda internasional untuk beristirahat dan kembali bugar 100 persen. Pemain 29 tahun itu mengawali musim dengan performa yang jauh dari meyakinkan bersama raksasa Jerman tersebut.

"Saya sudah berbicara dengannya dan mengatakan kepadanya: 'Kamu terlihat lelah, Lucho. Kamu tidak punya ledakan yang biasanya, ada apa denganmu?' Lalu kami memutuskan bahwa dia harus beristirahat, karena dia telah memainkan lebih dari 60 pertandingan," jelas Lorenzo.

FC Bayern: Mengapa Luis Diaz sedang kehilangan performa?

Untuk Bayern saja, Diaz tampil 51 kali pada musim lalu. Piala Dunia, di mana Kolombia mencapai babak 16 besar, kembali mempersingkat masa liburnya. Sejak kembali ke Munchen, Diaz terlihat lamban dan kurang tenang dalam aksinya, yang terutama tampak dalam penyelesaian peluangnya. Penampilan-penampilan terbarunya bahkan disebut-sebut telah menimbulkan keheranan di jajaran petinggi FCB.

Diaz hanya mencetak satu gol saat Bayern menang 5-1 pada laga pembuka melawan VfB Stuttgart, sementara saat menghadapi Schalke dan di Elversberg dia menyia-nyiakan beberapa peluang emas. "Saya sedang mencari versi terbaik saya dan akan segera menemukannya," katanya baru-baru ini kepada Sky dan menegaskan: "Saya yakin, gol itu akan datang pada pertandingan berikutnya."

Pada Jumat, Bayern Munchen akan menjamu Union Berlin di Allianz Arena. Masih belum jelas apakah Diaz akan tampil sebagai starter.