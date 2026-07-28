Ada Apa dengan Juara Asia? Al Ahli Menelan Kekalahan Ketiga Jelang Musim Baru

Tim Al Ahli menelan kekalahan ketiga dalam pemusatan latihan luar negerinya, sebagai persiapan menghadapi awal musim sepak bola baru 2026-2027.

Al Ahli kalah dari Portimonense, tim yang bermain di divisi kedua Liga Portugal, dengan skor 0-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Selasa hari ini, dalam pemusatan latihan "Ar-Raqi" di Portugal.

Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Al Ahli dalam pertandingan-pertandingan uji cobanya selama pemusatan latihan luar negeri, setelah sebelumnya kalah dari Holstein Kiel Jerman dengan skor 1-4 di Austria, lalu dari Vitoria Guimaraes Portugal dengan skor 1-3 di Portugal.

Sebaliknya, "Ar-Raqi" hanya meraih satu kemenangan atas Saalfelden Austria dengan skor delapan tanpa balas, dalam laga uji coba pertamanya di Austria, sementara bermain imbang 2-2 melawan Rio Ave Portugal di Portugal.

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, direktur teknik tim Al Ahli, memulai pertandingan dengan satu pemain asing tunggal, yaitu winger asal Brasil Galeno, sebelum menggantinya pada babak kedua, tanpa memainkan pemain asing lainnya.

Sisa pemain asing diperkirakan akan tampil dalam laga uji coba lainnya, di mana Al Ahli akan menghadapi Fulham, Selasa hari ini, dalam laga uji coba terakhirnya sebelum menutup pemusatan latihan di Portugal, dan kembali ke kota Jeddah.