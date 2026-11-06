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Klub papan atas Denmark, FC Midtjylland, dibantai Ajax Amsterdam di Conference League pada Kamis malam. Mantan pemain BVB, Kjell Wätjen, menjalani hari yang sangat buruk. Kartu merah yang diterimanya turut menjadi faktor utama dalam kekalahan telak 1-6 itu.

Pemain timnas Jerman U-20 itu menerima dua kartu kuning dalam rentang delapan menit akibat pelanggaran terhadap pemain Ajax, Tolu Arokodare dan Abdellah Ouazane. Ia pun diusir pada menit ke-43. Saat itu, skor masih 1-1. Bermain dengan sepuluh orang, Midtjylland tak berdaya di MCH-Arena, Herning, setelah turun minum dan kebobolan lima gol lagi.

Pelatih Midtjylland, Mike Tullberg, kemudian mengatakan bahwa kesalahan itu sangat membebani Wätjen dan sang pemain langsung meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya di ruang ganti: "Ia sangat terpukul. Mata Kjell berkaca-kaca."

Namun, baik Tullberg maupun anggota tim lainnya tidak menyalahkan gelandang tengah itu: "Ia masih muda dan akan bisa melewati ini. Pemain-pemain lain juga memeluknya. Itu menunjukkan betapa eratnya kebersamaan tim kami. Kjell akan belajar dari kejadian ini." Mantan pelatih tim cadangan dan pelatih sementara Borussia Dortmund itu menambahkan bahwa Wätjen "tahu betul bahwa ia telah melakukan kesalahan", tetapi rekan-rekannya di lapangan juga "bisa membantunya dengan lebih baik".

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Tullberg menegaskan bahwa kartu kuning kedua Wätjen tidak akan berujung pada sanksi: "Sekarang sudah tahun 2026. Ia melakukan kesalahan dan kami tidak bisa mengubahnya. Saya juga tidak akan menjatuhkan denda kepadanya. Itu lebih seperti sesuatu dari masa ketika saya masih menjadi pemain: Saat itu, kami didenda karena kartu kuning yang bodoh. Hal seperti itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang."

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Kjell Wätjen bermain selama sepuluh tahun untuk BVB

Wätjen menjalani pembinaan di tim muda BVB dari 2015 hingga 2025 dan sempat dianggap sebagai talenta yang sangat menjanjikan. Pemain berkaki kanan itu menjuarai Kejuaraan Eropa Junior bersama timnas Jerman U-17 pada 2023.

Di Dortmund, Wätjen memang mencatatkan empat penampilan bersama tim utama, tetapi ia tidak berhasil menembus skuad senior secara permanen. Masa peminjamannya ke klub tetangga VfL Bochum di 2. Bundesliga pada musim 2025/26 juga berjalan naik turun. Ia pun meninggalkan Borussia secara permanen pada musim panas. Tullberg, yang pernah membina Wätjen, memboyongnya ke klub juara Piala Denmark itu. Midtjylland membayar biaya transfer 2,5 juta euro, yang bisa meningkat menjadi sedikit di atas tiga juta euro melalui bonus. Wätjen menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031.

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Hingga Kamis malam, kiprah Wätjen di klub barunya berjalan cukup baik. Ia telah tampil dalam 19 pertandingan kompetitif dan menjadi salah satu pemain andalan. Ia sudah mencatatkan tiga gol dan tiga assist, serta berperan besar dalam keberhasilan Midtjylland memuncaki klasemen 3F Superliga setelah 13 pertandingan.