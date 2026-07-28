AD: Talenta Ajax, Ouazane, akhirnya menentukan pilihan antara tim nasional Belanda dan Maroko

Abdellah Ouazane dipastikan memilih karier internasional bersama Maroko, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad. Gelandang berusia tujuh belas tahun itu sempat bermain di level junior untuk Belanda, tetapi timnas senior Belanda ternyata bukan tujuan utamanya.

Ouazane pernah tampil untuk tim nasional kelompok usia Belanda dan Maroko. Pilihan terhadap tim perempat-finalis di Piala Dunia itu bukan keputusan mudah, demikian tergambar dari rekonstruksi AD.

"Itu adalah pertimbangan yang matang, banyak berpikir, dan pada akhirnya dia mengikuti kata hatinya. Bukan pendekatan terencana Maroko, melainkan perasaannya yang menjadi penentu, menurut orang-orang terdekatnya, yang tidak berarti bahwa dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Belanda", demikian analisis surat kabar itu mengenai pilihan pemain Ajax tersebut untuk membela Maroko.

Ouazane pertama kali memainkan laga internasional level junior untuk Maroko pada 2023. Setelah itu masih ada sejumlah pertandingan lain. "Rencana kami dengan Appie berjalan dengan baik," kata Chris van Puyvelde, mantan direktur teknik federasi sepakbola Maroko.

"Itu adalah bagian dari kebijakan baru untuk melihat diaspora jauh lebih banyak lagi," ungkap petinggi asal Belgia itu, yang bekerja di Maroko antara 2022 dan 2025. Dalam periode itu, ia banyak berhubungan dengan talenta Ajax tersebut dan keluarganya.

"Saya misalnya banyak berhubungan dengan ibunya. Ibu telah mengandung seorang anak selama sembilan bulan, dan punya kekhawatiran yang berbeda dari ayah, yang seringnya ingin berbicara soal sepakbola. Para ibu ingin tahu: apakah anak saya akan berada di tempat yang tepat? Dia juga sering menelepon saya dengan pertanyaan," ujar mantan 'dirtek' federasi sepakbola Maroko itu.

Ouazane kini fokus kepada Maroko dan tim utama Ajax, tempat ia tampaknya akan mendapatkan kesempatan yang adil dari Míchel. Setahun lalu, ia sempat terlihat menuju Real Madrid, tetapi transfer itu batal pada saat-saat terakhir.