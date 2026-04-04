AD tak kenal ampun: ‘Apakah Ajax punya tim pemandu bakat? Hanya satu dari empat puluh pemain yang didatangkan yang benar-benar tepat sasaran’

Kebijakan transfer Ajax sedang mengalami kegagalan struktural, demikian menurut Johan Inan dalam analisis mendalamnya di Algemeen Dagblad. Kesimpulan tersebut ia ambil dari fakta yang menyedihkan: dari empat pemain baru yang didatangkan musim panas lalu, tak satu pun yang menjadi starter pada pertandingan terakhir melawan Feyenoord (1-1).

Yang dimaksud adalah Oscar Gloukh, Kasper Dolberg, Ko Itakura, dan Raúl Moro. Yang terakhir bahkan sudah pindah ke Osasuna pada musim dingin lalu. Menurut Inan, ada beberapa alasan di balik kegagalan kebijakan transfer Ajax.

Yang pertama adalah penunjukan para pengurus yang tidak berpengalaman. “Ajax menyerahkan kendali kepada para kandidat yang belum pernah menyusun skuad seimbang senilai ratusan juta,” kata Inan merujuk pada Klaas-Jan Huntelaar, Gerry Hamstra, Sven Mislintat, dan Alex Kroes.

Secara total, di bawah kepemimpinan mereka, empat puluh pemain didatangkan ke Amsterdam, di mana hanya satu yang benar-benar bisa disebut sebagai ‘pilihan tepat’: Jordan Henderson. Ironisnya, pemain tersebut berasal dari rekomendasi Kelvin de Lang, yang setelah kepergian Mislintat dan ketidakhadiran Huntelaar, sementara mengambil alih tugas direktur teknis.

Ketidakstabilan manajemen juga menjadi akar dari kebijakan yang gagal. “Kekurangan visi, struktur, kepemimpinan, dan pengawasan memperbesar peluang terjadinya tindakan individu. Karena banyak pergantian di jajaran teknis, tidak pernah terlihat garis yang jelas dalam kebijakan pembelian. Klub tidak memiliki cetak biru berupa rencana kebijakan teknis, dengan gaya bermain yang terurai dan profil spesifik.”

“Faktor lain yang disebutkan oleh pihak-pihak terkait sebagai penyebab kegagalan kebijakan transfer adalah dana. Pada dua tahun pertama, Ajax bisa membelanjakan dana dengan bebas, namun dalam beberapa tahun terakhir, klub justru harus mengencangkan ikat pinggang,” lanjut AD, yang pada akhirnya juga melihat peran para pelatih Ajax sebagai faktor penting dalam kemunduran tersebut.

“Di Ajax, Steijn mengeluhkan kebijakan transfer Mislintat yang terlalu mementingkan diri sendiri, dan Farioli pun tak selalu puas dengan rekrutan-rekrutan Kroes dan Beuker. Namun, yang telah terbukti selama bertahun-tahun adalah bahwa seorang pelatih dengan penilaian yang tepat terhadap skuad dapat meminimalkan jumlah kegagalan. Di bawah asuhan Farioli, tak satu pun dari rekrutan baru tersebut gagal.”

“Edvardsen, yang kini hampir tidak bermain lagi, memberikan kontribusi. Weghorst dan Klaassen adalah pemain andalan, sementara Josip Sutalo dan Anton Gaaei, yang di bawah Steijn masih dianggap sebagai pemain yang gagal, tiba-tiba tampak sebagai pembelian yang sukses. Musim panas lalu, Ajax nyaris tidak mendatangkan empat pemain dengan nilai lebih dari 10 juta euro. Tiga pelatih, sebagian karena cedera, tidak berhasil mengoptimalkan mereka. Apakah Ajax memang memiliki tim pemandu bakat? Tim tersebut lebih sering diajak berkonsultasi untuk satu pemain daripada yang lain.”