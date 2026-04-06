AD sangat yakin: 'Dia akan kembali masuk skuad tim nasional Belanda, tunggu saja!'

Maarten Wijffels dari Algemeen Dagblad berpendapat bahwa Marten de Roon akan kembali masuk dalam skuad tim nasional Belanda. Menurutnya, gelandang berpengalaman ini kini menjadi kandidat setelah Jerdy Schouten harus absen di Piala Dunia.

Schouten mengalami skenario terburuk akhir pekan lalu. Selama pertandingan Eredivisie melawan FC Utrecht, kapten PSV itu terjatuh dengan rasa sakit yang hebat.

Dia harus dievakuasi dengan tandu dan pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Schouten mengalami robekan ligamen. Akibatnya, dia harus absen setidaknya sembilan bulan dan pasti melewatkan Piala Dunia.

Wijffels menduga bahwa pelatih timnas Ronald Koeman akan mengisi posisinya dengan membawa De Roon. Gelandang berusia 35 tahun yang juga kapten Atalanta ini sering bermain di posisi yang sama.

"Kejadian tragis yang menimpa Jerdy Schouten membawa Marten de Roon kembali ke skuad Oranje untuk Piala Dunia, tunggu saja," demikian judul berita di AD. "Dia adalah pemain yang sangat memahami posisinya, terutama karena telah berpartisipasi dalam beberapa turnamen besar. Seseorang yang telah menjadi pemain andalan dalam 42 pertandingan internasional."

"Koeman tahu tentang De Roon: dia bugar, mengenal tim, memahami tekanan, dan memahami dinamika Piala Dunia. Dia juga akan siap membantu tim sebagai pemain cadangan. Namanya sudah dibahas dalam rapat staf reguler Oranje dalam beberapa pekan terakhir," kata Wijffels.

Jurnalis tersebut mengutip pernyataan Koeman sebelumnya dalam tulisannya. "Marten de Roon sesekali masih terlintas di benak saya," akui sang pelatih menjelang pertandingan persahabatan internasional terbaru.