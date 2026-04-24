AD: 'Jordi Cruijff memberi tahu pemain barunya bahwa ia sudah boleh hengkang dari Ajax'

Kembalinya Kasper Dolberg ke Ajax kemungkinan hanya akan berlangsung selama satu musim, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada hari Jumat. Menurut surat kabar tersebut, penyerang asal Denmark itu telah menerima kabar buruk dari direktur teknis Jordi Cruijff.

Ajax berhasil mendatangkan kembali "IJskonijn" pada musim panas lalu dengan membayar sepuluh juta euro kepada Anderlecht. Penyerang tersebut didatangkan pada hari terakhir bursa transfer dan diharapkan dapat menggantikan Brian Brobbey yang pindah ke Sunderland.

Harapan tinggi tertuju pada pemain asal Denmark ini, yang sudah pernah membela klub Amsterdam antara tahun 2015 dan 2019 dan tentu saja tampil mengesankan di musim-musim pertamanya. Dolberg harus bersaing dengan Wout Weghorst.

Di bawah asuhan Fred Grim, penyerang ini masih sering bermain, tetapi sejak kedatangan Oscar García, menit bermainnya berkurang dan Dolberg semakin sering hanya mendapat kesempatan masuk sebagai pemain pengganti di bawah pelatih asal Spanyol tersebut. Hal ini tampaknya terutama berkaitan dengan gaya bermain.

Menurut John Inan dari Algemeen Dagblad, masa tinggal kedua Dolberg akan terbatas pada satu musim saja, setidaknya jika tergantung pada Cruijff. "Jika tergantung pada Jordi Cruijff, tidak," tulis Inan mengenai pertanyaan apakah periode kedua Dolberg akan berlangsung lebih dari satu tahun. "Direktur teknis baru bahkan sudah memberi tahu dia bahwa dia boleh mencari klub lain. Alasannya: 'Dolberg tidak cocok dengan gaya bermain kami.'"

García sebelumnya telah menyatakan bahwa Dolberg tidak sepenuhnya cocok dengan gaya permainannya, terutama dalam hal menekan lawan. "Kualitasnya lebih terlihat saat menguasai bola daripada saat tidak menguasai bola," kata García. Pelatih asal Spanyol itu bahkan lebih memilih Don-Angelo Konadu dalam pertandingan pertamanya melawan Sparta Rotterdam, dan dia punya alasan untuk itu. "Dolberg bagus saat menguasai bola, bisa mempertahankannya, dan bisa berkolaborasi, tapi dengan Konadu, kami bisa terus menekan dengan intensitas tinggi," kata sang pelatih saat itu.

Meskipun Dolberg sering menunjukkan kualitasnya dalam bermain bersama tim, ia tidak selalu berhasil mencetak gol. Dalam 34 pertandingan, ia mencetak sepuluh gol, di mana hanya tiga di antaranya di Eredivisie. Kontrak pemain yang telah 56 kali membela timnas Denmark ini berlaku hingga musim panas 2029.