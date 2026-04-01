AD: 'Dua pemain timnas Belanda juga sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia setelah pekan ini'

Menurut Maarten Wijffels dari Algemeen Dagblad, pada Selasa malam terlihat jelas pemain mana yang sedang dalam performa bagus di klubnya, dan mana yang tidak. Donyell Malen dan Jan Paul van Hecke, menurutnya, adalah contoh yang bagus dari kelompok pertama tersebut.

“Van Hecke terus tampil konsisten di Brighton,” tulisnya di AD. “Pada awal April, ia telah tampil dalam 29 pertandingan Liga Premier; ia bugar dan segar. Siap untuk tugas berat di Piala Dunia.” Namun, Wijffels juga melihat cukup banyak pemain yang mengecewakan.

“Sebaliknya, ada juga tanda-tanda bagaimana situasinya: Stefan de Vrij, Xavi Simons, Mark Flekken, dan Denzel Dumfries jarang bermain di klub mereka, menjadi bagian dari tim klub yang performanya buruk, atau masih dalam proses pemulihan setelah cedera. Hal itu terlihat jelas pada mereka.”

Kemudian Wijffels dengan hati-hati meninjau ke depan mengenai skuad Piala Dunia. Ia fokus pada lini tengah, di mana persaingan akan sangat ketat. “Luciano Valente mengalami pekan latihan yang sulit. Jelas bahwa musim Feyenoord juga berdampak padanya.”

Gelandang asal Groningen itu hanya bermain selama 15 menit pada Selasa melawan Ekuador. Dalam laga uji coba melawan Norwegia, ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit. “Valente sendiri pasti kecewa,” kata Wijffels.

“Jika nanti ada tujuh gelandang yang dibawa ke Piala Dunia, maka Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, dan Jerdy Schouten sudah pasti. Quinten Timber dan Teun Koopmeiners juga sudah pasti setelah pekan ini,” tambahnya.

Menurut Wijffels, hal ini berarti Piala Dunia bagi Valente mungkin terancam. “Timber bermain setiap pekan di Olympique Marseille. Dia tampil menonjol setelah babak pertama melawan Ekuador. Koopmeiners serba bisa, berpengalaman, dan penendang penalti yang andal, yang juga menjadi pertimbangan menjelang Piala Dunia.”

“Jika dijumlahkan, itu sudah enam gelandang. Jadi, untuk posisi ketujuh, persaingannya mungkin akan terjadi antara Kees Smit dan Valente. Selain itu, Kenneth Taylor, Guus Til, dan mungkin bahkan Marten de Roon juga masih menjadi opsi. Dan ya, membawa delapan gelandang memang bisa, tapi itu berarti harus mengurangi satu pemain belakang atau penyerang.”