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Achraf Hakimi menunda pembicaraan awal mengenai kontrak baru dengan Paris Saint-Germain setelah klub tersebut melakukan pendekatan pertama kepada perwakilannya. Bek asal Maroko itu tetap betah di ibu kota Prancis, tetapi merasa tidak perlu terburu-buru menandatangani perpanjangan kontrak.

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Hakimi tunda pembicaraan kontrak dengan PSG

Hakimi mengawali musim ini dengan luar biasa bersama PSG. Penampilannya yang konsisten mengesankan semakin mengukuhkan statusnya sebagai pilar penting dalam proyek olahraga ambisius klub.

Berkat penampilan apik tersebut, petinggi klub asal Paris itu ingin memastikan masa depan jangka panjang pemain asal Maroko tersebut. Klub baru-baru ini menghubungi perwakilannya untuk menjajaki kemungkinan kontrak baru.

Namun, pendekatan awal itu tidak menghasilkan pembicaraan yang diharapkan. Menurut L’Equipe, orang-orang terdekat Hakimi menghentikan sementara upaya klub tersebut dan memilih untuk tidak membuka negosiasi resmi pada tahap awal ini.

Tidak terburu-buru meneken kontrak baru

Keputusan untuk menunda pembicaraan tidak didasari tuntutan finansial ataupun durasi kontrak baru yang ditawarkan. Hakimi dan perwakilannya hanya merasa masih ada banyak waktu sebelum kontrak baru diperlukan.

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Bek sayap itu sudah menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun lalu, dan kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2029. Karena itu, ia sama sekali belum merasa perlu untuk duduk di meja perundingan.

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PSG ingin mengambil langkah lebih awal untuk mempertahankan salah satu aset paling berharga mereka dalam jangka panjang. Namun, sang pemain tampaknya lebih memilih menunggu sebelum menyepakati kontrak baru.

Sang bek berkembang pesat di bawah Enrique

Hakimi saat ini berada dalam posisi yang sangat nyaman di ibu kota Prancis. Ia tetap menjadi sosok yang tak tergantikan bagi pelatih Luis Enrique dan terus berkembang di bawah arahan taktis pelatih asal Spanyol itu.

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Bek berbakat itu baru-baru ini menegaskan besarnya pengaruhnya di lapangan lewat penampilan bersejarah, termasuk hat-trick-nya dalam kemenangan telak 5-1 atas Le Havre di Ligue 1.. Dengan kontraknya yang masih berlaku selama beberapa tahun, ia memegang kendali penuh terkait masa depannya.

Pembicaraan kontrak ditangguhkan

Kedua pihak masih sama-sama ingin melanjutkan perjalanan sukses mereka bersama. Hanya saja, mereka memiliki pandangan waktu yang sangat berbeda untuk meresmikan langkah berikutnya.

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Karena tidak ada desakan mendesak dari kedua pihak, persoalan kontrak ini kemungkinan tidak akan segera mengalami kemajuan. Situasi tersebut kini diperkirakan tidak akan berubah selama beberapa bulan ke depan.