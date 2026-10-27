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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Achraf Hakimi pamer penampilan baru nyentrik ala 'Sean Paul' saat merayakan kemenangan PSG atas Lyon

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Achraf Hakimi merayakan kemenangan Paris Saint-Germain atas Lyon dengan memamerkan gaya rambut kepang barunya yang mencolok. Bek kanan asal Maroko itu mengenakan ban kapten saat Marquinhos absen, lalu menggunakan penampilan barunya untuk menyatakan kesetiaannya kepada klub Prancis tersebut.

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Hakimi tampil dengan gaya rambut baru yang mencolok

Hakimi tampil di Parc des Princes pada Senin malam dengan gaya rambut baru yang berani dan sama sekali tak terduga. Bek kanan asal Maroko itu datang untuk pertandingan liga PSG melawan Lyon dengan rambut dikepang rapat, yang langsung menarik perhatian para suporter.

Para penggemar segera menyadari perubahan penampilannya yang mencolok dan membandingkannya dengan bintang musik Sean Paul di media sosial. Penampilan baru itu tampaknya menginspirasi sang bek, yang tampil dominan dalam laga domestik penting di ibu kota Prancis tersebut.

Hakimi juga memimpin tim keluar dari lorong pemain sebagai kapten resmi pada malam itu. Ia mengenakan ban kapten saat kapten utama Marquinhos absen karena cedera, mengawali malam yang berakhir sukses bagi timnya.

Sang bek menyatakan cintanya kepada Paris

Gaya rambut yang menarik perhatian itu ternyata lebih dari sekadar pilihan penampilan bagi pemain tim nasional Maroko tersebut. Setelah peluit akhir berbunyi, ia menggunakan media sosial untuk menjelaskan makna di balik kepangan barunya kepada para pendukung setia klub. Melalui akun X miliknya, Hakimi mengungkapkan dedikasi dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada PSG.

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"Kepangan terjalin erat, seperti ikatan saya dengan Paris," tulis Hakimi.

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Kapten pengganti bersinar melawan Lyon

Hakimi melengkapi penampilan barunya yang berani dengan performa individu gemilang di lapangan saat menghadapi lawan yang tangguh. Bek kanan yang dinamis itu berperan besar sejak awal hingga akhir ketika PSG meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Lyon yang memberikan perlawanan.

Dengan tanggung jawab tambahan sebagai kapten, ia sepenuhnya menguasai sisi lapangannya sepanjang 90 menit. Pemain asal Maroko itu terus menghadirkan ancaman serangan dari sayap kanan, sekaligus tampil sangat kukuh dalam bertahan untuk membantu timnya mencatatkan nirbobol yang berharga.

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Hakimi ingin mempertahankan momentum

Kemenangan meyakinkan di kandang itu membuat PSG terus melaju ke arah yang tepat di semua kompetisi utama musim ini. Hakimi kini berharap dapat mempertahankan performa individunya yang mengesankan ketika jadwal pertandingan klub semakin padat dalam beberapa pekan mendatang. Dengan Marquinhos masih dalam pemulihan dari cedera yang baru-baru ini dialaminya, pemain asal Maroko itu bisa kembali diminta mengenakan ban kapten dalam waktu dekat.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo