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Achraf Hakimi merayakan kemenangan Paris Saint-Germain atas Lyon dengan memamerkan gaya rambut kepang barunya yang mencolok. Bek kanan asal Maroko itu mengenakan ban kapten saat Marquinhos absen, lalu menggunakan penampilan barunya untuk menyatakan kesetiaannya kepada klub Prancis tersebut.

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Hakimi tampil dengan gaya rambut baru yang mencolok

Hakimi tampil di Parc des Princes pada Senin malam dengan gaya rambut baru yang berani dan sama sekali tak terduga. Bek kanan asal Maroko itu datang untuk pertandingan liga PSG melawan Lyon dengan rambut dikepang rapat, yang langsung menarik perhatian para suporter.

Para penggemar segera menyadari perubahan penampilannya yang mencolok dan membandingkannya dengan bintang musik Sean Paul di media sosial. Penampilan baru itu tampaknya menginspirasi sang bek, yang tampil dominan dalam laga domestik penting di ibu kota Prancis tersebut.

Hakimi juga memimpin tim keluar dari lorong pemain sebagai kapten resmi pada malam itu. Ia mengenakan ban kapten saat kapten utama Marquinhos absen karena cedera, mengawali malam yang berakhir sukses bagi timnya.

Sang bek menyatakan cintanya kepada Paris

Gaya rambut yang menarik perhatian itu ternyata lebih dari sekadar pilihan penampilan bagi pemain tim nasional Maroko tersebut. Setelah peluit akhir berbunyi, ia menggunakan media sosial untuk menjelaskan makna di balik kepangan barunya kepada para pendukung setia klub. Melalui akun X miliknya, Hakimi mengungkapkan dedikasi dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada PSG.

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"Kepangan terjalin erat, seperti ikatan saya dengan Paris," tulis Hakimi.

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Kapten pengganti bersinar melawan Lyon

Hakimi melengkapi penampilan barunya yang berani dengan performa individu gemilang di lapangan saat menghadapi lawan yang tangguh. Bek kanan yang dinamis itu berperan besar sejak awal hingga akhir ketika PSG meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Lyon yang memberikan perlawanan.

Dengan tanggung jawab tambahan sebagai kapten, ia sepenuhnya menguasai sisi lapangannya sepanjang 90 menit. Pemain asal Maroko itu terus menghadirkan ancaman serangan dari sayap kanan, sekaligus tampil sangat kukuh dalam bertahan untuk membantu timnya mencatatkan nirbobol yang berharga.

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Hakimi ingin mempertahankan momentum

Kemenangan meyakinkan di kandang itu membuat PSG terus melaju ke arah yang tepat di semua kompetisi utama musim ini. Hakimi kini berharap dapat mempertahankan performa individunya yang mengesankan ketika jadwal pertandingan klub semakin padat dalam beberapa pekan mendatang. Dengan Marquinhos masih dalam pemulihan dari cedera yang baru-baru ini dialaminya, pemain asal Maroko itu bisa kembali diminta mengenakan ban kapten dalam waktu dekat.