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Kenang kembali malam luar biasa pada Mei 2001 ketika AC Milan melumat rival sekota mereka, Inter, dengan kemenangan bersejarah 6-0. Laga yang diwarnai gebrakan awal Gianni Comandini dan ketajaman penyelesaian akhir Andriy Shevchenko itu tetap menjadi kemenangan dengan selisih gol terbesar dalam sejarah Derby della Madonnina.

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Keheningan yang khas menyelimuti San Siro ketika tatanan sepak bola Milan bukan sekadar terusik, melainkan jungkir balik sepenuhnya. Pada 11 Mei 2001, saat udara musim semi terasa pengap di ibu kota Lombardia, 78.000 orang berkumpul untuk menyaksikan Derby della Madonnina resmi yang ke-246. Kedua tim tidak sedang mengejar scudetto pada tahun itu karena Roma memimpin persaingan. Namun, di Milan, posisi di klasemen sering kali kalah penting dibandingkan menjaga kebanggaan kota. Yang terjadi kemudian bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan 90 menit pelampiasan yang menghasilkan skor yang hingga kini masih disebut-sebut dengan ngeri di Curva Nord: Inter 0-6 AC Milan.

Pahlawan tak terduga Curva Sud

IMAGO

Jika sebelum laga Anda bertanya kepada pendukung setia AC Milan siapa yang akan membawa mereka meraih kemenangan, nama Gianni Comandini mungkin berada jauh di bawah daftar. Namun, sepak bola kerap mengabadikan sosok yang tak terduga. Baru tiga menit berlalu, stadion bergemuruh. Serginho, yang malam itu seolah memiliki sayap di sepatunya, melesat di sisi kiri dan mengirim umpan silang mendatar yang siap disambut. Comandini menyambarnya dengan naluri penyerang berpengalaman, meluncurkan bola melewati Sebastien Frey. Para pemain Inter seolah masih membenahi pelindung tulang kering mereka ketika pukulan itu datang, tetapi badai baru saja mulai menguat.

Gol kedua dalam penampilan singkat tetapi gemilang Comandini tiba hanya 15 menit kemudian. Sekali lagi, Serginho yang tak terbendung menjadi penyedia umpan, melambungkan bola dengan lembut ke jantung kotak penalti Inter. Comandini melompat di bawah cahaya lampu stadion dan menyundul bola dengan keras ke sudut gawang. 2-0. Itulah dua gol sang striker sepanjang musim Serie A tersebut, tetapi keduanya tetap menjadi dua gol paling berarti dalam sejarah klub. Inter, di bawah arahan Marco Tardelli, tampak seperti tim yang bermain di pasir isap, tak mampu mengimbangi pergerakan cair anak asuh Cesare Maldini.

Peragaan ketajaman penyelesaian akhir

Getty Images

Peluit akhir babak pertama memberi Inter tempat berlindung sementara, tetapi jeda itu tak banyak membantu. Babak kedua menjadi bencana yang berlangsung perlahan bagi tim yang bertindak sebagai tuan rumah itu. Delapan menit setelah laga dimulai kembali, Federico Giunti bersiap mengambil tendangan bebas. Tendangan itu dimaksudkan sebagai umpan lambung untuk menguji kemampuan duel udara pertahanan Inter, tetapi bola justru melewati semua orang, baik pemain bertahan, pemain menyerang, maupun Frey yang terpaku, sebelum bersarang di sudut jauh gawang. Pada kedudukan 3-0, pertandingan praktis sudah tidak lagi menjadi persaingan. Ketika skor berubah menjadi 4-0, situasinya menjadi petaka. Andriy Shevchenko, yang kelak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah derbi ini, akhirnya menunjukkan dominasinya.

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Gol pertama Shevchenko memperlihatkan kehebatannya dalam mencari ruang. Ia menyambut umpan akurat Serginho lainnya dengan sundulan tajam. Pemain Ukraina itu tak kenal lelah, seperti hiu yang mencium darah di air. Pada menit ke-77, ia mencetak gol keduanya sekaligus gol kelima Milan, menuntaskan serangan balik apik dengan kemudahan seolah sedang menjalani laga latihan. Para pendukung Inter mulai berbondong-bondong menuju pintu keluar, tak sanggup menyaksikan kehormatan lini pertahanan tim mereka diruntuhkan hingga tuntas. Papan skor yang bersinar di tengah kegelapan seakan rusak, menampilkan kenyataan yang terasa seperti mimpi buruk saat demam.

Pukulan terakhir dan rekor yang akan dikenang sepanjang masa

Getty Images

Rasanya pantas jika pemain terbaik laga itu, Serginho, mendapat kesempatan memberi pukulan terakhir. Pada menit ke-81, pemain Brasil itu berlari melewati lini belakang Inter yang telah porak-poranda, mengecoh Frey dengan gerak tipu, lalu menggulirkan bola ke gawang kosong untuk menjadikan skor 6-0. Gol itu terasa seperti mengakhiri penderitaan Inter. Tak lama kemudian, peluit akhir berbunyi dan memastikan margin kemenangan terbesar dalam sejarah derbi Milan. Hasil itu melampaui kemenangan telak 5-0 yang pernah diraih Inter pada 1910, sekaligus menetapkan rekor baru untuk milenium yang baru.

Bagi Cesare Maldini, yang menyaksikan dari bangku cadangan, itu adalah momen pembuktian yang mendalam. Bagi Inter, kekalahan itu menjadi luka yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Laga tersebut tetap menjadi kenangan penting bagi AC Milan. Penampilan dengan penyelesaian akhir yang begitu indah sekaligus menghancurkan itu membuat posisi kedua klub yang biasa-biasa saja di liga pada musim tersebut tak lagi berarti. Ini lebih dari sekadar tiga poin. Enam gol itu membungkam kaum borjuis pengendara skuter dan mengubah San Siro menjadi katedral merah-hitam pada satu malam di bulan Mei yang tak terlupakan.