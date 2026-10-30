Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Inter Milan v AC Milan XGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

AC Milan vs Inter: Laga klasik, mengapa kekalahan telak dengan selisih enam gol pada 2001 tetap menjadi aib terbesar dalam derbi

Ikuti GOAL di Google

Kenang kembali malam luar biasa pada Mei 2001 ketika AC Milan melumat rival sekota mereka, Inter, dengan kemenangan bersejarah 6-0. Laga yang diwarnai gebrakan awal Gianni Comandini dan ketajaman penyelesaian akhir Andriy Shevchenko itu tetap menjadi kemenangan dengan selisih gol terbesar dalam sejarah Derby della Madonnina.

Iklan

Keheningan yang khas menyelimuti San Siro ketika tatanan sepak bola Milan bukan sekadar terusik, melainkan jungkir balik sepenuhnya. Pada 11 Mei 2001, saat udara musim semi terasa pengap di ibu kota Lombardia, 78.000 orang berkumpul untuk menyaksikan Derby della Madonnina resmi yang ke-246. Kedua tim tidak sedang mengejar scudetto pada tahun itu karena Roma memimpin persaingan. Namun, di Milan, posisi di klasemen sering kali kalah penting dibandingkan menjaga kebanggaan kota. Yang terjadi kemudian bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan 90 menit pelampiasan yang menghasilkan skor yang hingga kini masih disebut-sebut dengan ngeri di Curva Nord: Inter 0-6 AC Milan.

Pahlawan tak terduga Curva Sud

imago-sport-325401.jpgIMAGO

Jika sebelum laga Anda bertanya kepada pendukung setia AC Milan siapa yang akan membawa mereka meraih kemenangan, nama Gianni Comandini mungkin berada jauh di bawah daftar. Namun, sepak bola kerap mengabadikan sosok yang tak terduga. Baru tiga menit berlalu, stadion bergemuruh. Serginho, yang malam itu seolah memiliki sayap di sepatunya, melesat di sisi kiri dan mengirim umpan silang mendatar yang siap disambut. Comandini menyambarnya dengan naluri penyerang berpengalaman, meluncurkan bola melewati Sebastien Frey. Para pemain Inter seolah masih membenahi pelindung tulang kering mereka ketika pukulan itu datang, tetapi badai baru saja mulai menguat.

Gol kedua dalam penampilan singkat tetapi gemilang Comandini tiba hanya 15 menit kemudian. Sekali lagi, Serginho yang tak terbendung menjadi penyedia umpan, melambungkan bola dengan lembut ke jantung kotak penalti Inter. Comandini melompat di bawah cahaya lampu stadion dan menyundul bola dengan keras ke sudut gawang. 2-0. Itulah dua gol sang striker sepanjang musim Serie A tersebut, tetapi keduanya tetap menjadi dua gol paling berarti dalam sejarah klub. Inter, di bawah arahan Marco Tardelli, tampak seperti tim yang bermain di pasir isap, tak mampu mengimbangi pergerakan cair anak asuh Cesare Maldini.

Peragaan ketajaman penyelesaian akhir

Inter Milan v AC Milan XGetty Images

Peluit akhir babak pertama memberi Inter tempat berlindung sementara, tetapi jeda itu tak banyak membantu. Babak kedua menjadi bencana yang berlangsung perlahan bagi tim yang bertindak sebagai tuan rumah itu. Delapan menit setelah laga dimulai kembali, Federico Giunti bersiap mengambil tendangan bebas. Tendangan itu dimaksudkan sebagai umpan lambung untuk menguji kemampuan duel udara pertahanan Inter, tetapi bola justru melewati semua orang, baik pemain bertahan, pemain menyerang, maupun Frey yang terpaku, sebelum bersarang di sudut jauh gawang. Pada kedudukan 3-0, pertandingan praktis sudah tidak lagi menjadi persaingan. Ketika skor berubah menjadi 4-0, situasinya menjadi petaka. Andriy Shevchenko, yang kelak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah derbi ini, akhirnya menunjukkan dominasinya.

Iklan
Iklan

Gol pertama Shevchenko memperlihatkan kehebatannya dalam mencari ruang. Ia menyambut umpan akurat Serginho lainnya dengan sundulan tajam. Pemain Ukraina itu tak kenal lelah, seperti hiu yang mencium darah di air. Pada menit ke-77, ia mencetak gol keduanya sekaligus gol kelima Milan, menuntaskan serangan balik apik dengan kemudahan seolah sedang menjalani laga latihan. Para pendukung Inter mulai berbondong-bondong menuju pintu keluar, tak sanggup menyaksikan kehormatan lini pertahanan tim mereka diruntuhkan hingga tuntas. Papan skor yang bersinar di tengah kegelapan seakan rusak, menampilkan kenyataan yang terasa seperti mimpi buruk saat demam.

Pukulan terakhir dan rekor yang akan dikenang sepanjang masa

Serginho of AC Milan celebrates Getty Images

Rasanya pantas jika pemain terbaik laga itu, Serginho, mendapat kesempatan memberi pukulan terakhir. Pada menit ke-81, pemain Brasil itu berlari melewati lini belakang Inter yang telah porak-poranda, mengecoh Frey dengan gerak tipu, lalu menggulirkan bola ke gawang kosong untuk menjadikan skor 6-0. Gol itu terasa seperti mengakhiri penderitaan Inter. Tak lama kemudian, peluit akhir berbunyi dan memastikan margin kemenangan terbesar dalam sejarah derbi Milan. Hasil itu melampaui kemenangan telak 5-0 yang pernah diraih Inter pada 1910, sekaligus menetapkan rekor baru untuk milenium yang baru.

Bagi Cesare Maldini, yang menyaksikan dari bangku cadangan, itu adalah momen pembuktian yang mendalam. Bagi Inter, kekalahan itu menjadi luka yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Laga tersebut tetap menjadi kenangan penting bagi AC Milan. Penampilan dengan penyelesaian akhir yang begitu indah sekaligus menghancurkan itu membuat posisi kedua klub yang biasa-biasa saja di liga pada musim tersebut tak lagi berarti. Ini lebih dari sekadar tiga poin. Enam gol itu membungkam kaum borjuis pengendara skuter dan mengubah San Siro menjadi katedral merah-hitam pada satu malam di bulan Mei yang tak terlupakan.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.