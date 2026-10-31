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AC Milan meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas rivalnya, Inter Milan, dengan mengutamakan kecepatan dalam transisi ketimbang penguasaan bola. Meski lebih sedikit menguasai bola, efektivitas AC Milan di sepertiga akhir lapangan tak mampu dibendung.

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Derby della Madonnina edisi terbaru menyajikan pertarungan menarik antara efisiensi dan volume serangan. AC Milan memasuki laga dengan instruksi jelas untuk menyerang sejak awal dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh sistem bek sayap Inter yang bermain melebar. Dengan membiarkan Inter lebih banyak menguasai bola (57% berbanding 43%), Milan berfokus pada soliditas pertahanan dan serangan cepat ke depan. Strategi itu langsung membuahkan hasil melalui Christian Pulisic dan Adrien Rabiot dalam sepuluh menit pertama.

Sebaliknya, Inter Milan berupaya mengendalikan tempo permainan melalui pola membangun serangan dengan tiga pemain yang biasa mereka gunakan, dengan Alessandro Bastoni menjadi penggerak utama dari lini belakang. Meski berhasil menciptakan banyak peluang, mencatatkan 19 tembakan dan 11 sepak pojok, mereka tidak cukup tajam untuk menembus pertahanan Milan yang disiplin. Laga ini pada akhirnya menjadi pertarungan antara tekanan Inter yang terus-menerus dan serangan balik Milan yang mematikan.

Susunan taktis Milan

Milan menerapkan formasi fleksibel 3-4-2-1 yang mengutamakan cakupan pertahanan di sisi lapangan dan kepadatan di tengah. Saat membangun serangan, Luka Modric menjadi pengatur tempo dengan mencatatkan 67 umpan akurat untuk membantu transisi. Milan tidak berupaya melewati tekanan Inter melalui permainan umpan di lini tengah. Sebaliknya, mereka memanfaatkan kecepatan Christian Pulisic dan umpan-umpan kreatif Diego Moreira untuk melewati lini tengah. Moreira menjadi aset taktis yang paling menonjol dengan menyumbang dua assist dan satu gol. Ia berperan sebagai pemain sayap sekaligus pengatur serangan yang mengincar ruang di belakang Carlos Augusto.

Saat bertahan, Milan membentuk blok pertahanan menengah hingga rendah dan baru menekan ketika Inter mengalirkan bola ke area tengah. Koni De Winter memegang peran penting dalam skema ini dengan mencatatkan 15 aksi bertahan untuk meredam Marcus Thuram. Dengan mempersempit ruang permainan, Milan memaksa Inter menyerang melalui sisi lapangan. Hal itu menghasilkan banyak umpan silang yang dapat diatasi Mike Maignan dengan nyaman, sementara sang kiper juga melakukan tujuh penyelamatan krusial. Rencananya adalah memancing Inter maju. Gol-gol awal memungkinkan Milan bertahan lebih dalam lagi, sehingga ruang yang dibutuhkan bek tengah Inter untuk maju membantu serangan praktis hilang.

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Susunan taktis Inter Milan

Inter Milan menggunakan sistem 3-4-2-1 yang sudah menjadi andalan mereka, dengan Djed Spence dan Carlos Augusto berupaya menciptakan keunggulan jumlah pemain di kedua sisi lapangan. Rancangan taktis mereka sangat bergantung pada keterlibatan bek tengah dalam serangan, seperti terlihat dari gol Alessandro Bastoni pada menit ke-22. Dengan Manuel Akanji mencatatkan 92 umpan, Inter menguasai sepenuhnya area tengah lapangan dan memanfaatkan Hakan Çalhanoglu untuk mengalihkan arah serangan dengan cepat guna menguji pergeseran pertahanan Milan dari sisi ke sisi.

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Namun, posisi kedua bek sayap Inter yang terlalu maju membuat tiga bek mereka rentan menghadapi situasi satu lawan satu. Meski unggul dalam sejumlah statistik, termasuk total tembakan dan gol harapan (1,78 xG), upaya mereka untuk memulai tekanan kerap dilewati berkat akurasi umpan panjang Milan. Kegagalan Inter memanfaatkan peluang-peluang besar membuat dominasi wilayah mereka tidak membuahkan hasil. Keputusan untuk mengerahkan begitu banyak pemain ke depan membuat mereka rentan terhadap kecepatan Pulisic dan Moreira setiap kali kehilangan bola. Milan memanfaatkan celah itu untuk mencetak gol pertama dan ketiga.

Duel taktik

Pertarungan penentu dalam laga ini terjadi di sisi kiri Inter. Carlos Augusto sangat aktif dengan mencatatkan 13 aksi bertahan dan tiga tembakan, tetapi keterlibatannya dalam serangan kerap membuat Alessandro Bastoni harus menghadapi Diego Moreira sendirian. Pelatih Milan jelas melihat hal itu sebagai kelemahan dan menginstruksikan Moreira untuk tetap berada dekat garis tepi lapangan sambil menunggu Inter kehilangan bola. Ketimpangan situasi ini menentukan hasil pertandingan. Satu gol dan dua assist Moreira merupakan dampak langsung dari kegagalan bek sayap Inter kembali ke posisi bertahan.

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Pelatih Inter memenangi perebutan wilayah permainan, tetapi pelatih Milan memenangi perebutan ruang. Dengan membiarkan Inter menguasai bola di area yang tidak berbahaya, Milan tetap menjaga kerapatan antarlini. Bahkan ketika Inter menyesuaikan permainan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di kotak penalti, tiga bek Milan tetap disiplin sehingga sebagian besar dari 30 tembakan Inter dilepaskan dari sudut sulit atau di bawah tekanan ketat.

Penyesuaian sepanjang laga

Getty Images

Memasuki babak kedua, Inter berupaya menambah tenaga segar di lini tengah dengan memasukkan Henrikh Mkhitaryan dan Piotr Zielinski pada menit ke-72. Pergantian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas umpan terakhir kepada Thuram, yang semakin terisolasi. Meski Zielinski sempat melepaskan tembakan tepat sasaran menjelang akhir laga, struktur formasi 3-4-2-1 Milan tetap terjaga.

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Milan merespons dengan pergantian pemain yang pragmatis mulai menit ke-82. Masuknya Ardon Jashari dan Davide Bartesaghi menandai peralihan penuh ke pendekatan bertahan, dengan Milan praktis berubah menjadi 5-4-1 untuk mempertahankan hasil. Penyesuaian taktis terakhir adalah memasukkan Filippo Terracciano menggantikan Goncalo Ramos, menarik keluar penyerang untuk menambah gelandang kelima. Langkah ini berhasil meredam tempo pertandingan dan mencegah Inter membangun momentum pada menit-menit akhir meski ada tambahan waktu lima menit. Kemampuan Milan beralih dari ancaman dalam transisi menjadi tembok pertahanan menunjukkan pengelolaan pertandingan yang lebih baik.

Pada akhirnya, ketajaman Milan menjadi pembeda. Meski menciptakan lebih sedikit peluang, mereka mampu memaksimalkan peluang berkualitas tinggi, sedangkan Inter gagal mengubah dominasi wilayah menjadi hasil. Disiplin taktis blok pertahanan rendah Milan dan dampak besar Moreira saat melancarkan serangan balik menjadi faktor penentu.