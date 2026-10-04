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FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP
Diterjemahkan oleh

AC Milan tentukan pengganti Modric: target mengejutkan untuk menutupi kepergian sang penyihir Kroasia

L. Modric
AC Milan
Serie A
Y. Ayari
Transfers
Sassuolo vs AC Milan
Sassuolo
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Sunderland
Brighton & Hove Albion
Premier League
Kroasia
Swedia
Italia
Inggris
Maroko
Tunisia

"Lahir di Swedia dari ayah Tunisia dan ibu Maroko"

Klub Milan mulai bergerak lebih awal untuk mengantisipasi kepergian Luka Modric, yang hampir memasuki usia 42 tahun, di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya bersama tim, meski bintang asal Kroasia itu terus menampilkan performa menawan sejak bergabung dengan Rossoneri.

Milan bersiap menghadapi kemungkinan Modric pensiun pada akhir musim, atau setidaknya meninggalkan klub, setelah pemain tersebut terbiasa memperpanjang kontraknya satu tahun setiap kali. Meski ia tampil sebagai starter dalam empat pertandingan musim ini, manajemen klub sudah mulai memikirkan penggantinya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" yang mengutip surat kabar Italia "Tuttosport", pemain Swedia Yasin Ayari, gelandang Brighton, muncul sebagai pilihan favorit manajemen Milan untuk menggantikan Modric.

Ayari berusia 22 tahun dan telah memantapkan diri sebagai pemain inti di klubnya, di tengah ketertarikan sejumlah klub untuk merekrutnya, yang bisa membuat tugas Milan untuk menuntaskan transfer ini menjadi sulit, terutama dengan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan jasa gelandang Swedia tersebut.




#MMSKGK+/-POINPerforma
1
RomaRomaROM
5410143+1113
S
M
M
M
M
2
InterInterINT
5410158+713
S
M
M
M
M
3
LazioLazioLAZ
541083+513
M
S
M
M
M
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
M
M
M
K
M
5
AC MilanAC MilanMIL
5320104+611
M
S
S
M
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
M
S
M
M
K
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
M
K
S
M
M
8
ComoComoCOM
531196+310
K
M
M
M
S
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
521276+17
S
M
K
K
M
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
K
M
S
M
K
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
K
K
K
M
M
12
LecceLecceLEC
5203510-56
K
M
K
K
M
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
K
K
K
M
S
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
S
K
M
K
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
M
K
S
K
K
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
M
K
S
K
K
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
S
M
K
K
K
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
S
K
S
K
K
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
K
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
K
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi


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