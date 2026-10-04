Klub Milan mulai bergerak lebih awal untuk mengantisipasi kepergian Luka Modric, yang hampir memasuki usia 42 tahun, di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya bersama tim, meski bintang asal Kroasia itu terus menampilkan performa menawan sejak bergabung dengan Rossoneri.

Milan bersiap menghadapi kemungkinan Modric pensiun pada akhir musim, atau setidaknya meninggalkan klub, setelah pemain tersebut terbiasa memperpanjang kontraknya satu tahun setiap kali. Meski ia tampil sebagai starter dalam empat pertandingan musim ini, manajemen klub sudah mulai memikirkan penggantinya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" yang mengutip surat kabar Italia "Tuttosport", pemain Swedia Yasin Ayari, gelandang Brighton, muncul sebagai pilihan favorit manajemen Milan untuk menggantikan Modric.

Ayari berusia 22 tahun dan telah memantapkan diri sebagai pemain inti di klubnya, di tengah ketertarikan sejumlah klub untuk merekrutnya, yang bisa membuat tugas Milan untuk menuntaskan transfer ini menjadi sulit, terutama dengan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan jasa gelandang Swedia tersebut.















