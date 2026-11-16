AC Milan siapkan tawaran €60 juta untuk Endrick milik Real Madrid, tetapi Jose Mourinho menghalangi

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AC Milan muncul sebagai peminat serius Endrick, pemain muda berbakat Real Madrid, dan menyiapkan tawaran besar untuk memboyong pemain Brasil itu ke San Siro. Namun, Milan menghadapi hambatan besar dari Jose Mourinho, yang tidak berniat mengizinkan penyerang mudanya pergi.

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Milan siap menggelontorkan dana besar

Milan bersiap menguji keteguhan Madrid dengan tawaran bernilai besar untuk pemain muda berbakat asal Brasil, Endrick . Raksasa Italia itu dikabarkan bersedia menawarkan biaya transfer awal €60 juta, yang bisa meningkat menjadi €70 juta melalui berbagai bonus terkait performa. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan juga siap menyertakan klausul pembelian kembali senilai €80 juta agar tawaran itu lebih menarik bagi juara Spanyol tersebut. Klausul itu memungkinkan klub La Liga tersebut merekrut kembali sang penyerang pada masa mendatang.

Terlepas dari besarnya dana yang disiapkan, kesepakatan ini bergantung pada persetujuan staf pelatih di Santiago Bernabeu. Florentino Perez mungkin tergoda oleh tawaran dengan skema tersebut untuk pemain yang menit bermainnya terbatas, tetapi keputusan akhir kemungkinan berada di tangan pelatih. Milan berharap opsi pembelian kembali itu menunjukkan kesediaan mereka menjadi tempat bagi Endrick untuk mengembangkan diri, sekaligus memberi Madrid jaminan jangka panjang.

Mourinho halangi kepergian Endrick dari Madrid

Hambatan utama bagi petinggi Milan tetaplah sikap teguh Mourinho. Mantan pelatih Chelsea dan Inter itu dilaporkan berupaya keras mempertahankan pemain Brasil tersebut , yang dipandangnya sebagai investasi dari sisi teknis yang akan memberi hasil besar bagi Madrid pada musim-musim mendatang. Mourinho meyakini kedalaman skuad dan padatnya jadwal pertandingan pada akhirnya akan memberi pemain muda itu kesempatan yang dibutuhkannya untuk bersinar di Spanyol.

Penolakan tegas ini juga berdampak pada peminat lain di Serie A. Roma turut memantau situasinya, terutama dengan menjajaki kemungkinan peminjaman untuk memperkuat lini serang mereka di bawah arahan direktur olahraga Mauro D'Amico. Namun, pesan dari ibu kota Spanyol tetap sama: sang pemain tidak dijual dan tidak akan dipinjamkan, karena pelatih mengharapkan ia berperan dalam upaya klub meraih trofi.

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Koneksi Roc Nation

Jika ingin mengatasi penolakan ini, Milan mungkin harus mengandalkan sinergi korporasi di tingkat tinggi, bukan negosiasi biasa. Klub baru-baru ini menunjuk Brett Yormark sebagai CEO Milan Sports & Entertainment. Menariknya, Brett adalah saudara kembar Michael Yormark, presiden Roc Nation Sports International, agensi yang mengelola kepentingan profesional Endrick. Hubungan keluarga ini bisa memberi Milan keuntungan tersendiri untuk menjangkau orang-orang terdekat sang pemain.

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Selain itu, pemilik RedBird, Gerry Cardinale, memiliki hubungan profesional yang telah terjalin lama dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan Jay-Z. Keterkaitan antara jajaran petinggi Milan dan perwakilan sang pemain ini bisa menjadi faktor tersembunyi yang memungkinkan Milan terus berdialog, meski staf pelatih Madrid tetap menyatakan penolakan terhadap kepindahan tersebut secara terbuka. Harapannya, hubungan di luar lapangan ini pada akhirnya dapat meyakinkan pihak sang pemain untuk pindah ke Italia.

Rencana strategis untuk Januari

Ketertarikan Milan kepada pemain Brasil itu muncul ketika klub sedang berupaya menambah kualitas kelas atas di lini depan. Nama lain seperti Tommaso Tresoldi juga dikaitkan dengan kepindahan ke San Siro, tetapi upaya Milan mengejar pemain Madrid tersebut tetap menjadi langkah paling ambisius di bawah jajaran pengelola klub saat ini. Klub jelas mencari rekrutan besar untuk menguatkan upaya mereka meraih gelar dan mendapatkan penerus jangka panjang bagi para penyerang mereka yang menua.

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Perkembangan transfer ini diperkirakan akan semakin intens menjelang bursa transfer Januari. Meski sikap Mourinho saat ini adalah menutup sepenuhnya kemungkinan kepindahan, besarnya tawaran yang bisa mencapai €70 juta dan pengaruh Roc Nation masih dapat mengubah situasi. Untuk saat ini, pemain Brasil tersebut tetap berada di Madrid, tetapi Milan telah menegaskan bahwa mereka bersedia melakukan apa pun yang diperlukan untuk membawa salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola ke San Siro pada musim dingin ini.