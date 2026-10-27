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AC Milan terus memantau Bruno Fernandes setelah hubungannya dengan Manchester United benar-benar retak menjelang bursa transfer Januari. Gelandang Portugal itu bisa mendesak agar segera hengkang setelah secara terbuka mengkritik ambisi klub dan kemudian kehilangan tempat di susunan pemain inti di bawah asuhan Michael Carrick.

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Milan pantau bintang United yang tak puas

Milan terus memantau Fernandes menjelang bursa transfer Januari, menurut Calciomercato. Gelandang Portugal itu dilaporkan tidak bahagia di United, dan hubungannya dengan klub telah sepenuhnya retak.

Laporan yang sama menyebut Fernandes aktif mengupayakan kepindahan pada musim dingin. Pelatih Milan Ruben Amorim menjadi pendorong utama ketertarikan tersebut karena ia berharap bisa kembali bekerja sama dengan mantan kaptennya. Situasi di Old Trafford memburuk dengan cepat dalam beberapa pekan terakhir. Fernandes semakin frustrasi terhadap kepemimpinan klub saat ini, sehingga memicu spekulasi luas mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Inggris.

Gelandang berselisih dengan Carrick

Ketegangan memuncak setelah Manchester United kalah telak 4-1 dari Como di Liga Champions. Seusai kekalahan itu, Fernandes secara terbuka mengkritik mentalitas klub secara keseluruhan.

Gelandang itu menyatakan United terlalu berfokus pada kejayaan masa lalu alih-alih menatap masa depan. Komentar tersebut dilaporkan memicu gesekan dan langsung berdampak pada pemain berusia 32 tahun itu.

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Carrick secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penilaian keras pemainnya atas situasi tersebut. Akibatnya, Fernandes dicadangkan dalam pertandingan Liga Primer akhir pekan yang berakhir dengan kekalahan dari Bournemouth di Old Trafford.

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Amorim rencanakan kembalinya Fernandes ke Serie A

Kepindahan ke Milan akan menandai kembalinya Fernandes ke Serie A. Sang gelandang serang sebelumnya pernah bermain di Italia bersama Udinese dan Sampdoria. Amorim sudah mengenal Fernandes dengan baik sejak keduanya bersama di Old Trafford. Pelatih Milan itu yakin bintang Portugal tersebut akan tampil baik di salah satu dari dua posisi penyerang di belakang penyerang utama dalam skema 3-4-2-1 pilihannya.

Namun, klub Italia itu masih menghadapi kendala finansial yang besar. Fernandes saat ini menerima gaji bersih €10,2 juta per musim, jauh melampaui kemampuan Milan untuk membayarnya tanpa kesulitan.

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Pengorbanan diperlukan untuk transfer Januari

Baik sang pemain maupun klub harus membuat pengorbanan finansial besar agar transfer itu terwujud. Fernandes menolak tawaran menggiurkan dari Arab Saudi pada musim panas, menunjukkan bahwa ia masih mengutamakan sepakbola Eropa di level tertinggi.

Kontrak Fernandes di United saat ini berlaku hingga Juni 2027, meski pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah sepenuhnya terhenti. United juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya satu tahun lagi, yang bisa mereka aktifkan demi menjaga nilai transfernya dan menghindari kehilangannya secara gratis.

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Klub Liga Primer itu masih bisa meminta biaya transfer besar karena kontraknya memuat klausul pelepasan senilai hampir €65 juta bagi klub luar negeri. Milan harus bernegosiasi dengan gigih jika ingin mendapatkan target utama mereka pada musim dingin ini.