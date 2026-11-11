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Rabiot MilanGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

AC Milan siapkan kontrak baru bernilai besar untuk Adrien Rabiot, sang bintang bakal mendapat kenaikan gaji signifikan

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AC Milan bersiap menawarkan kontrak baru bernilai besar kepada Adrien Rabiot setelah penampilan impresifnya pada awal musim. Klub Italia itu ingin mengikat gelandang asal Prancis tersebut hingga 2030, dengan kenaikan gaji signifikan yang mencerminkan perannya yang kian penting.

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Ganjaran atas awal yang gemilang

Milan bersiap memberi Rabiot kontrak baru jangka panjang dengan nilai menggiurkan, menurut Gazzetta. Gelandang berusia 31 tahun itu dengan cepat menjadi sosok penting dalam skuad pada musim ini.

Rabiot tampil produktif di depan gawang bersama AC Milan musim ini. Pemain timnas Prancis itu telah mencetak lima gol hanya dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Performa impresif tersebut meyakinkan petinggi klub untuk segera mengamankan masa depannya. Laporan itu menyebut para petinggi klub sudah mulai menyiapkan dasar bagi kontrak yang lebih baik.

Pilar proyek klub

Pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, memandang Rabiot sebagai bagian penting dari visi jangka panjangnya. Pimpinan klub ingin membangun proyek olahraga mereka di masa depan dengan gelandang berpengalaman itu sebagai salah satu tumpuan.

Kontrak Rabiot saat ini dengan Milan akan berakhir pada Juni 2028. Namun, perpanjangan yang diusulkan akan membuat pemain asal Prancis itu bertahan di klub selama dua tahun tambahan, hingga musim panas 2030.

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Menurut laporan yang sama, kedua pihak sama-sama memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan kerja sama. Klub dan sang pemain kabarnya ingin memperpanjang kemitraan mereka yang sukses.

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Komitmen finansial besar direncanakan

Milan bersedia menunjukkan kepercayaannya kepada Rabiot melalui komitmen finansial yang besar. Usulan perpanjangan kontrak itu mencakup kenaikan gaji signifikan yang mencerminkan meningkatnya peran Rabiot dalam tim. Saat ini, Rabiot dilaporkan menerima €3,5 juta per tahun di Milan.

Berdasarkan ketentuan baru yang diusulkan, gaji pokoknya yang dijamin akan naik menjadi €5 juta per tahun. Angka yang jauh lebih tinggi itu belum termasuk bonus tambahan berdasarkan performa. Paket baru tersebut menunjukkan keseriusan dewan direksi AC Milan.

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Pembicaraan resmi segera digelar

Klub akan segera mengambil langkah formal berikutnya untuk merampungkan kesepakatan kontrak. Negosiasi resmi antara semua pihak diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat.

Perwakilan AC Milan akan bertemu langsung dengan Veronique Rabiot, ibu sekaligus agen utama sang pemain. Ia akan memimpin pembicaraan penting mengenai ketentuan finansial yang lebih baik dan durasi kontrak.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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