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AC Milan semakin dekat untuk menunjuk Markus Krosche sebagai kepala divisi sepak bola baru mereka. Penunjukan itu mengharuskan Milan membayar kompensasi sebesar €4 juta. Eksekutif asal Jerman tersebut berencana merombak total struktur olahraga klub bersama rekan kepercayaannya, Timmo Hardung.

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Milan semakin dekat dengan penunjukan penting di jajaran manajemen

Milan berada di ambang penunjukan sosok penting untuk menata ulang jajaran manajemennya. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa klub Italia itu sudah sangat dekat dengan kesepakatan untuk mendatangkan Krosche.

Eksekutif asal Jerman yang sangat dihormati itu dipersiapkan untuk menjadi kepala bidang sepakbola Milan yang baru. Namun, untuk merampungkan kesepakatan tersebut, pemilik klub harus mengeluarkan dana yang cukup besar.

Krosche saat ini masih terikat kontrak dengan klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Karena itu, Milan perlu membayar kompensasi sekitar €4 juta untuk secara resmi mendapatkan jasanya.

Rekam jejak terbukti di bursa transfer

Krosche telah membangun reputasi kuat di sepakbola Eropa berkat kejeliannya yang luar biasa di bursa transfer. Kiprahnya yang sukses di Jerman ditandai oleh transaksi pemain yang mengesankan dan keuntungan besar yang dihasilkannya.

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Direktur olahraga itu mengawasi kepindahan Randal Kolo Muani dan Willian Pacho yang menghasilkan pemasukan transfer sangat besar bagi Frankfurt. Ia juga berperan penting dalam perekrutan serta perkembangan pesat penyerang asal Mesir, Omar Marmoush.

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Milan sangat ingin memanfaatkan keahlian yang telah terbukti itu. Jajaran manajemen klub menginginkan sosok pemimpin yang mampu menguasai perekrutan pemain dari seluruh dunia sekaligus penjualan pemain dengan nilai tinggi.

Membangun struktur olahraga yang benar-benar baru

Krosche tidak berniat datang sendirian ke San Siro untuk menjalankan proyek besar ini. Eksekutif asal Jerman itu dikabarkan bertekad membawa Hardung, rekan kerja yang dipercayainya, ke Italia.

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Keduanya telah menjalin hubungan kerja yang sangat efektif selama bersama di Frankfurt. Potensi reuni mereka di Milan menunjukkan keinginan jelas untuk menerapkan strategi perekrutan yang terpadu dan telah teruji.

Tujuan utama di balik penunjukan tersebut adalah membangun ulang seluruh organisasi olahraga Milan. Klub meyakini tim manajemen yang solid dan sejalan mutlak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang di kompetisi domestik maupun Eropa.

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Merampungkan kesepakatan kompensasi

Prioritas utama Milan saat ini adalah merampungkan secara resmi kesepakatan kompensasi dengan Frankfurt. Setelah kedua klub secara resmi menyepakati biaya pelepasan €4 juta, Krösche akhirnya dapat memulai pekerjaan pentingnya di Italia. Kedatangannya dipastikan akan mengawali periode perencanaan strategis yang sibuk menjelang bursa transfer mendatang.