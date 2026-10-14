AC Milan, rencana Amorim untuk Comotto: akan debut melawan Salzburg, tetapi baru masuk setelah laga berjalan

Christian Comotto siap menjalani penampilan pertamanya musim ini bersama AC Milan. Besok, saat menghadapi Salzburg dalam laga kedua Liga Europa, ia diperkirakan akan mendapat menit bermain pertamanya musim ini. Ruben Amorim sudah berencana memberikan debut bersama AC Milan kepada pemain berbakat kelahiran 2008 itu, yang dipertahankan pada musim panas meski menerima banyak tawaran. Juventus juga sempat berupaya merekrutnya secara permanen.





AC Milan akan lebih dulu menurunkan Musah dan Jashari, dengan pergantian oleh Comotto dan Rabiot yang sudah direncanakan. Amorim juga akan memberikan menit bermain yang berarti kepada pemain lain dari akademi AC Milan, yakni Francesco Camarda. Penyerang tengah muda kelahiran 2008 itu diperkirakan akan menjadi starter agar Gonçalo Ramos. bisa beristirahat sejenak