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Goncalo Ramos MilanGetty
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AC Milan: Ramos kembali menjadi starter di Udine, tempat ia pernah tampil menentukan bersama PSG di Piala Super

AC Milan

Di tengah banyak kabar buruk, ada satu kabar yang membuat AC Milan dan Ruben Amorim bisa bernapas lega: Gonçalo Ramos telah pulih dari kelelahan otot soleus kiri yang membuatnya absen saat menghadapi Bournemouth. Hasil pemeriksaan memastikan tidak ada cedera, dan pemain asal Portugal itu berlatih seperti biasa pada Jumat dan Sabtu. Ia pun kembali tersedia untuk menjadi starter di Udine.


Bluenergy Stadium juga menyimpan kenangan indah bagi Ramos. Pada Agustus 2025, ia mencetak gol ke gawang Tottenham pada menit ke-94 yang membawa PSG ke adu penalti, sebelum akhirnya meraih Piala Super Eropa pertama dalam sejarah klub.

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