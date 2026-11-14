AC Milan, petunjuk baru soal hubungan Cardinale dengan Roc Nation Sport: Endrick menjadi target konkret, ini harganya

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Brett Yorkmark, CEO baru MSE, adalah mantan co-CEO Roc Nation Sport dan saudara Michael Yorkmark, petinggi Roc Nation Sports sejak 2014. Ini menjadi konfirmasi langsung lainnya mengenai hubungan antara AC Milan dan agensi milik rapper terkenal asal Amerika Serikat, Jay Z, yang mengurus kepentingan talenta muda Brasil, Endrick.

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Pemain kelahiran 2006 itu benar-benar menjadi obsesi Cardinale yang yakin memiliki kartu yang tepat untuk memenangkan persaingan yang tampak seperti permainan poker. Selain Real Madrid, pemilik hak atas sang pemain, Roma dan sejumlah klub Liga Primer Inggris (terutama Everton dan Newcastle) juga duduk di meja yang sama.

Strategi pemilik Red Bird itu jelas: mendapatkan persetujuan sang pemain dengan mencari dukungan dari Roc Nation Sports. Kontak yang dimulai pada Agustus terus berlangsung secara rutin karena Endrick akan menjadi investasi sempurna bagi Red Bird: masih sangat muda, ambisius, berbakat, dan sangat ingin membuktikan diri di sepakbola Eropa.

Menurut The Athletic, yang dikenal memiliki informasi akurat, Real Madrid memutuskan untuk melepas pemain asal Brasil itu pada Januari, tetapi hanya lewat transfer permanen, bukan lagi peminjaman. Harganya? Setidaknya €60 juta, kurang lebih bergantung pada bonus. Masih harus dilihat bagaimana pendapat Mourinho soal ini. Baru-baru ini, ia menyatakan dengan tegas: "Siapa pun yang menginginkannya harus melewati saya."

Special One memang tak pernah biasa-biasa saja, dan Cardinale tahu betul soal itu: musim panas lalu, pelatih asal Portugal tersebut menghentikan negosiasi antara AC Milan dan Real Madrid untuk pemain timnas Brasil itu. Namun, kini situasinya tampak berubah. Penunjukan Brett Yorkmark sebagai direktur utama baru Mian Sport Entertainment bisa membuka jalan baru bagi AC Milan dalam perburuan Endrick.