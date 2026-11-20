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AC Milan bersiap melanjutkan musim mereka saat menghadapi Frosinone di San Siro, Minggu pukul 18.00. Latihan pagi ini di Milanello, dua hari sebelum pertandingan, menjadi sesi kedua dengan skuad lengkap setelah semua pemain tim nasional kembali, kecuali mereka yang cedera. Sesi itu memberikan sejumlah petunjuk penting.

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Strahinja Pavlovic kembali hanya mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim dan ini tentu bukan kabar baik bagi Ruben Amorim. Bek asal Serbia itu absen dalam laga Liga Europa melawan Ferencvaros serta pertandingan liga yang dimenangi di kandang Genoa akibat kolik ginjal yang sangat mengganggu.

Mantan pemain Salzburg itu telah menepi hampir dua pekan dan kondisinya belum mungkin mencapai 100 persen. Meski demikian, ia siap memaksakan diri agar bisa memperkuat klub dan tersedia bagi pelatihnya, tetapi keputusan akhir mengenai apakah ia akan masuk skuad baru akan diambil besok.

Lini belakang berisi empat pemain saat melawan Frosinone akan terdiri dari Gila di kanan, Diawara dan De Winter yang selalu tampil di tengah, serta Bartesaghi yang diperkirakan menjadi perubahan dalam susunan pemain di sisi kiri.

Besok, sehari sebelum laga AC Milan melawan Frosinone, AC Milan akan kembali berlatih pada pagi hari di pusat latihan Milanello. Kemudian, seusai makan siang, pada pukul 14.00 dijadwalkan konferensi pers Ruben Amorim. Pada malam harinya, seperti yang biasa dilakukan musim ini menjelang pertandingan di San Siro di hadapan pendukung sendiri, tim akan menginap di hotel.

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Kabar penting yang telah dikonfirmasi: Maignan sudah pulih sepenuhnya dari cedera dan akan tampil seperti biasa melawan Frosinone asuhan Alvini, salah satu kejutan paling menyenangkan pada awal musim ini.