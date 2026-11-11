AC Milan, Modric tak tergantikan tetapi juga menatap masa depan: tiga gelandang incaran Amorim dan Cardinale

Tim pemandu bakat sangat aktif memantau pemain di Inggris, Spanyol, Belgia, dan Prancis untuk mencari sosok yang sesuai dengan filosofi sepak bola Ruben Amorim. Salah satu kebutuhan untuk musim depan adalah menemukan pemain yang tepat untuk, jika diperlukan, meneruskan peran Luka Modric: legenda Kroasia itu memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juli 2027 dan akan memutuskan sendiri apakah akan melanjutkan kiprahnya bersama AC Milan atau tidak.

Menurut informasi yang diperoleh, ada tiga pemain yang sangat menarik perhatian tim transfer AC Milan. Salah satunya adalah Alex Scott dari Bournemouth, yang penampilannya di Liga Primer membuat banyak orang terkesan. Bukan kebetulan jika Arsenal dan Chelsea sudah ikut memburunya. Pemain kelahiran 2003 itu telah masuk ke skuad Inggris karena sangat disukai pelatih timnas Thomas Tuchel. Namun, ada kendala besar: klub Cherries mematok harga tinggi untuknya. Di Inggris, nilainya disebut mencapai 100 juta euro.

Namun, bukan hanya dia yang menarik perhatian. Belakangan, sorotan juga tertuju kepada Yasin Ayari dari Brighton. Seorang gelandang serbabisa yang mampu tampil di level tinggi, baik sebagai gelandang bertahan maupun di belakang penyerang tengah. Pemain Swedia itu bisa menjadi peluang besar karena kontraknya akan berakhir pada Juni 2027, meski klub Inggris tersebut memiliki opsi untuk memperpanjangnya secara sepihak hingga 2028. Sosok gelandang Swedia ini sangat menarik bagi AC Milan.

Namun, ada satu nama lain dalam daftar petinggi AC Milan. Dia adalah Adem Zorgane, pemain Aljazair kelahiran 2006 milik Union-Saint Gilloise, yang memadukan kekuatan fisik dengan kemampuan teknik yang baik. Para pemandu bakat AC Milan telah menyaksikan beberapa pertandingan Union Saint Gilloise, juga untuk memantau bek Senegal, Sylla.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC

Adem Zorgane adalah gelandang modern yang mengandalkan kekuatan fisik serta kemampuannya mengatur permainan dan piawai dalam penguasaan bola. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan di depan lini belakang ataupun gelandang tengah yang aktif menusuk ke depan. Alur permainan tim bermula darinya. Dia juga mampu bekerja tanpa bola saat melakukan pressing. Penempatan posisinya secara taktis sangat baik, sehingga dia juga sangat berharga dalam fase transisi.