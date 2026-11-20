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AC Milan mengincar Virgil Van Dijk. Ketertarikan itu nyata dan juga mendapat konfirmasi di Italia melalui kabar dari Sportitalia. Bek tengah Liverpool sekaligus kapten timnas Belanda itu menjadi target serius untuk musim panas 2027, ketika banyak hal bisa berubah di AC Milan, terutama di lini belakang.

Didatangkan ke Anfield dari Southampton pada Januari 2018 dengan biaya 75 juta pound sterling, setara lebih dari 80 juta euro, mantan pemain Groningen dan Celtic itu dipandang sebagai sosok berpengalaman yang mampu meningkatkan kualitas tim, terutama dalam hal kepemimpinan. Namun, sejumlah hal harus terjadi agar ia bisa bergabung dengan AC Milan.

Yang pertama adalah kepergiannya dari Liverpool. Sejauh ini, ia telah tampil 386 kali dan mencetak 36 gol untuk klub tersebut di semua kompetisi. Situasi kontraknya sudah diketahui luas dan menjadi bahan perdebatan besar, baik di dalam maupun di luar klub: kontrak van Dijk habis pada 30 Juni 2027 dan ia sedang bernegosiasi untuk memperpanjangnya. Saat ini, keinginannya adalah bertahan di kota The Beatles: "Saat ini saya merasa baik-baik saja," kata pemain kelahiran Breda pada 1991 itu dari pemusatan latihan timnas Belanda. "Kita lihat apa yang terjadi, saya tidak panik. Saya ingin terus melakukan apa yang selalu saya lakukan."

Liverpool belum mengambil keputusan. Negosiasi berlanjut, dengan durasi kontrak baru dan gaji sebagai pokok pembahasan. Liverpool menawarkan perpanjangan satu tahun hingga 2028, dengan opsi tambahan satu tahun, serta siap menyodorkan gaji yang jauh lebih rendah daripada gajinya saat ini, yakni sekitar 21 juta pound sterling bruto, setara lebih dari 13 juta euro neto.

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Menurut pemberitaan di Inggris, mantan sosok pemimpin Southampton itu meminta kontrak hingga 2029 dan tidak bersedia menerima pemotongan gaji yang terlalu besar. Untuk saat ini, AC Milan memantau situasinya. Mereka telah menyampaikan ketertarikan kepada perwakilan sang pemain, tetapi memahami prioritas pemain asal Belanda itu. Jika kesepakatan dengan Liverpool tidak tercapai, AC Milan akan mencoba merekrutnya dan mengajukan tawaran tertulis. Bahkan pada usia 35 tahun (36 tahun pada musim panas mendatang), van Dijk masih bisa menjadi kekuatan tim. Cardinale, Ibrahimovic, yang mungkin merupakan penggemar nomor satu pemain bernomor punggung 4 di Liverpool itu, dan Amorim meyakininya.

Van Dijk bukan satu-satunya opsi untuk memperkuat pertahanan. Pada Januari, AC Milan akan mencoba merekrut Gonçalo Inacio, bek tengah asal Portugal milik Sporting Lisbon, yang telah membuka peluang untuk menjualnya. Harga awalnya diperkirakan sekitar 40 juta. Inacio memiliki agen yang sama dengan Amorim, sementara hubungan para agen itu dengan AC Milan sangat baik dan komunikasi di antara mereka cukup rutin.

Sementara itu, van Dijk berbicara tentang masa depannya kepada Sky Sport: "Jika ada yang mengatakan atau memberi kesan bahwa mereka sudah tahu apa yang akan saya lakukan musim depan, itu tidak benar karena saya sendiri pun belum tahu. Bagi saya, yang penting adalah saya merasa baik-baik saja dan masih punya banyak tahun dalam karier saya. Apa pun yang terjadi, perjalanan saya di sini luar biasa. Saya akan selalu berterima kasih kepada Liverpool, yang telah menjadi bagian besar hidup saya selama hampir 10 tahun. Kita lihat apakah kontrak saya akan diperpanjang. Jika tidak, saya akan pergi pada musim panas."