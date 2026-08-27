AC Milan menerima tawaran 45 juta euro untuk Rafael Leão

AC Milan telah menerima tawaran Galatasaray untuk Rafael Leão, lapor David Ornstein dari The Athletic. Winger kiri asal Portugal itu masih harus memberikan persetujuannya, sehingga Aston Villa yang juga menunjukkan minat serius tetap menyimpan harapan.

Leão masih terikat kontrak dengan Milan hingga pertengahan 2028, tetapi sudah cukup lama tidak merahasiakan keinginannya untuk meninggalkan kota mode itu. Penyerang 27 tahun tersebut tampaknya akan mendapatkan transfernya bagaimanapun caranya.

Milan telah menerima tawaran senilai total 45 juta euro dari Galatasaray. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah Leão benar-benar akan pergi ke Turki, karena awal pekan ini The Athletic melaporkan bahwa ia lebih ingin pindah ke Premier League.

Galatasaray sendiri melakukan segala cara untuk meyakinkan pemain yang sudah 49 kali membela tim nasional itu dan telah menyodorkan gaji tahunan sebesar 10 hingga 12 juta euro bersih. Namun, kesepakatan antara Cim Bom dan Leão masih belum tercapai, dan itulah yang berharap dimanfaatkan Villa.

Leão menandatangani kontrak dengan Milan pada 2019 dan mencatatkan 293 penampilan untuk Rossoneri. Dengan 80 gol dan 65 assist, ia juga memberikan kontribusi besar, meski pada musim-musim terakhir ia kurang menentukan dibanding sebelumnya.

Di Galatasaray, Leão akan bersaing dengan Baris Alper Yilmaz, yang saat ini menjadi winger kiri utama di Rams Park. Leão akan menjadi pembelian besar kedua Galatasaray pada musim panas ini, setelah kedatangan Aleksey Batrakov. Gelandang serang asal Rusia berusia 21 tahun itu didatangkan dari Lokomotiv Moskow dengan nilai 25 juta euro.

Villa sebelumnya menjual Morgan Rogers ke Chelsea pada bursa transfer ini dan juga hampir melepas Ollie Watkins. Penyerang asal Inggris itu akan bergabung ke Al-Hilal dengan nilai 60 juta euro, sehingga manajer Unai Emery ingin melihat tambahan kekuatan di lini serang.

Villa sebelumnya telah memperkuat skuadnya pada musim panas ini dengan mendatangkan Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, João Gomes, Johan Manzambi, serta pemain pinjaman Aaron Wan-Bissaka dan Alejandro Garnacho. Dengan Leão, Emery berharap segera bisa menyambut 'meriam' serang yang diinginkannya.