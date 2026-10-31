AC Milan memenangi derbi sekota melawan Inter pada Sabtu. Berkat kontribusi besar Diego Moreira, yang mencatatkan dua assist dan mencetak gol lewat tendangan bebas indah, Milan menaklukkan Inter 3-1. Inter, yang kini harus menyerahkan posisi puncak kepada Lazio, harus segera bangkit menjelang laga tandang melawan Feyenoord pada Selasa di Liga Champions.

Milan mengawali pertandingan dengan sempurna. Pada menit keempat, Moreira mengecoh pemain yang menjaganya, Carlos Augusto, sebelum mengirim umpan silang tajam kepada Christian Pulisic. Captain America melompat dan menyundul bola dengan mantap, membuat kiper Inter Josep Martínez sama sekali tak berdaya: 1-0.

Suporter Milan, termasuk Kaká yang baru saja masuk Hall of Fame, kembali bersorak pada menit kesepuluh. Moreira mengambil sepak pojok dengan mengirim umpan mendatar kepada Adrien Rabiot yang sudah bersiap. Rabiot lolos tanpa terpantau dari pertahanan Inter dan mengarahkan bola dengan kaki kiri ke sudut gawang: 2-0.

Itu merupakan awal yang luar biasa bagi Milan, tetapi Inter melawan dan segera kembali menemukan ritme permainan. Hakan Çalhanoglu mengirim umpan kepada Manuel Akanji, yang meneruskan bola dengan sundulan di tiang dekat ke arah Alessandro Bastoni. Sundulan pemain Italia itu dari jarak dekat tak membahayakan gawang.

Inter tiba-tiba menemukan kepercayaan diri dan dua kali nyaris menyamakan kedudukan lewat tembakan Andy Diouf dan sundulan Djed Spence. Namun, Mike Maignan menggagalkan keduanya dengan refleks gemilang. Milan bertahan, lalu berkat kualitas Moreira, cukup mendadak unggul 3-1. Moreira melengkungkan tendangan bebas dengan indah melewati pagar betis.

Pada babak kedua, Inter secara mengejutkan tak banyak menciptakan peluang. Tim asuhan Christian Chivu tak mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, apalagi menyamakan kedudukan. Inter sempat terlihat akan mendapat penalti setelah Mario Gila diduga melakukan handball. Namun, bola jelas mengenai dadanya, bukan lengannya.

Skor 3-1 bertahan hingga akhir, membuat persaingan di papan atas Serie A semakin rapat. Milan naik ke posisi keempat, tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Lazio. Klub asal Roma itu mengoleksi 25 poin, sama seperti Inter, tetapi telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit. AS Roma, yang sebelumnya pada malam itu menang meyakinkan atas Udinese, berada di posisi ketiga dengan 24 poin.