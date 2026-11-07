AC Milan masih harus menyelesaikan persoalan Camarda: pertimbangan mengenai penyerang muda itu tengah berlangsung. Ada peluang nyata ia akan bermain dengan status pinjaman

Menurut laporan Corriere della Sera, sebelum bursa transfer Januari dibuka, ada persoalan yang harus diselesaikan di Via Aldo Rossi, yakni terkait talenta muda Francesco Camarda. Sejauh ini ia jarang dimainkan. Pemain didikan akademi tersebut juga belum pernah meyakinkan saat diberi kesempatan oleh Ruben Amorim. Karena itu, pihak AC Milan mulai mempertimbangkan

masa depannya

Kepindahannya dengan status pinjaman pada Januari agar bisa bermain secara reguler sama sekali tidak bisa dikesampingkan. Sejumlah klub Serie A dan Serie B sudah meminta informasi lebih lanjut.