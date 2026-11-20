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AC Milan bersiap melanjutkan musim mereka pada Minggu pukul 18.00 di San Siro melawan Frosinone. Dalam latihan yang berlangsung pagi ini di Milanello, dua hari sebelum pertandingan, bek asal Serbia Strahinja Pavlovic kembali hanya mengikuti sebagian sesi bersama tim. Ini merupakan sesi latihan kedua dengan seluruh pemain yang membela tim nasional telah kembali, kecuali mereka yang cedera. Sementara itu, kapten sekaligus kiper AC Milan, Mike Maignan, telah pulih sepenuhnya.

Besok, sehari sebelum laga Milan-Frosinone, AC Milan akan kembali berlatih pada pagi hari. Setelah makan siang, pukul 14.00, Ruben Amorim dijadwalkan menggelar konferensi pers. Pada malam harinya, seperti yang biasa dilakukan musim ini menjelang laga di San Siro di hadapan para pendukung sendiri, tim akan menginap di hotel.