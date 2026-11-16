AC Milan, Maignan cedera dalam laga Prancis-Turki: keluar saat jeda, cedera apa yang dialaminya dan kapan kembali

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Kiper sekaligus kapten AC Milan mengalami cedera: ia terpaksa keluar saat jeda pertandingan Prancis-Turki.

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AC Milan dilanda kekhawatiran. Kiper sekaligus kapten Mike Maignan mengalami cedera pada babak pertama pertandingan keenam Nations League. Saat menjaga gawang Prancis, mantan pemain Lille itu mengalami cedera paha kanan, seperti dilaporkan L'Equipe.

Karena itu, ia terpaksa ditarik keluar saat jeda pertandingan ketika skor masih 0-0. Restes masuk menggantikannya.

Menurut L'Equipe, Maignan diduga mengalami benturan keras setelah berduel dengan penyerang Turki Deniz Gul. Sang kiper mengeluhkan rasa tidak nyaman pada pahanya dan staf medis Prancis tidak ingin mengambil risiko, sehingga Zidane melakukan pergantian pemain sebagai langkah pencegahan.

Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan untuk memastikan tingkat keparahan cedera Maignan dan mengetahui apakah ia bisa tampil dalam pertandingan pertama setelah jeda. AC Milan asuhan Ruben Amorim akan menghadapi Frosinone di San Siro pada Minggu, 22 November, pukul 18.00, dalam pertandingan ke-12 Serie A.