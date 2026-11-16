AC Milan, Maignan cedera dalam laga Prancis-Turki: keluar saat jeda, cedera apa yang dialaminya dan kapan ia kembali

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Kiper sekaligus kapten AC Milan mengalami cedera: ia terpaksa keluar saat jeda laga Prancis kontra Turki.

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Kekhawatiran melanda AC Milan. Kiper sekaligus kapten Mike Maignan mengalami cedera pada babak pertama pertandingan keenam Nations League. Saat menjaga gawang Prancis, mantan pemain Lille itu mengalami cedera paha kanan, seperti dilaporkan L'Equipe.

Karena itu, ia harus ditarik keluar saat jeda ketika skor masih 0-0. Ia digantikan oleh Restes.

Menurut L'Equipe, Maignan diduga mengalami benturan keras setelah berduel dengan penyerang Turki Deniz Gul. Sang kiper mengeluhkan rasa tidak nyaman di paha dan staf medis Prancis tidak ingin mengambil risiko, sehingga Zidane melakukan pergantian.

Perkembangan lebih lanjut muncul pada Senin pagi: Maignan merasakan nyeri di pinggul kanan, di area otot adduktor. Staf Prancis telah menghubungi dokter AC Milan untuk menyampaikan perkembangan kondisi pemain kelahiran 1995 itu.

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Dalam beberapa jam ke depan, pada Selasa pagi, 17 November, kiper itu akan menjalani pemeriksaan bersama AC Milan untuk memastikan tingkat keparahan masalah yang dialaminya dan mengetahui apakah ia bisa tampil dalam pertandingan pertama setelah jeda. AC Milan asuhan Ruben Amorim akan menghadapi Frosinone di San Siro pada Minggu, 22 November, pukul 18.00, dalam pertandingan pekan ke-12 Serie A.