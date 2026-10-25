AC Milan, Krosche semakin dekat. Behrami: "Dia lebih banyak membeli untuk masa depan ketimbang masa kini"

AC Milan hampir mencapai kesepakatan dengan Markus Krosche, yang diperkirakan segera menjabat sebagai Head of Football. Valon Behrami, yang hadir di studio Dazn, menggambarkan direktur asal Jerman itu:





"Ia direktur yang sangat mengandalkan data. Metodenya berbeda: 80% data dan 20% aspek manusia. Ia ingin memahami situasi keluarga seorang pemain dan tidak mau mendatangkan pemain yang bermasalah, meski mereka memiliki

data yang sangat baik.

Ia lebih banyak membeli untuk

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 13.30 BOL

masa depan

ketimbang untuk saat ini. Itulah masalah bagi tim seperti Milan, yang lebih membutuhkan pemain untuk saat ini. Dalam menjalankan aktivitas transfer, ia melihat kekurangan tim dari sisi taktik. Jika ada masalah dalam agresivitas, ia mencari 7-8 pemain terbaik dalam aspek itu lalu memasukkan mereka ke dalam tim. Pendekatannya sangat analitis. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat mementingkan aspek manusia. Di Milan, aspek itu bisa menjadi pembeda karena Amorim ingin memiliki kendali atas para pemain dan tidak menginginkan seseorang yang merusak apa yang sedang ia bangun."