Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
krosche milanGetty Images
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Krosche semakin dekat. Behrami: "Dia lebih banyak membeli untuk masa depan ketimbang masa kini"

AC Milan

AC Milan mengintensifkan kontak dengan Markus Krosche. Mantan petinggi Eintracht itu menjadi kandidat utama untuk menjabat sebagai Head of Football baru AC Milan. Valon Behrami mengungkap cara kerja petinggi asal Jerman tersebut dalam siaran langsung di DAZN.

AC Milan hampir mencapai kesepakatan dengan Markus Krosche, yang diperkirakan segera menjabat sebagai Head of Football. Valon Behrami, yang hadir di studio Dazn, menggambarkan direktur asal Jerman itu:


"Ia direktur yang sangat mengandalkan data. Metodenya berbeda: 80% data dan 20% aspek manusia. Ia ingin memahami situasi keluarga seorang pemain dan tidak mau mendatangkan pemain yang bermasalah, meski mereka memiliki

data yang sangat baik.

Ia lebih banyak membeli untuk

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

28 Okt 2026

BOL

BOL

masa depan

ketimbang untuk saat ini. Itulah masalah bagi tim seperti Milan, yang lebih membutuhkan pemain untuk saat ini. Dalam menjalankan aktivitas transfer, ia melihat kekurangan tim dari sisi taktik. Jika ada masalah dalam agresivitas, ia mencari 7-8 pemain terbaik dalam aspek itu lalu memasukkan mereka ke dalam tim. Pendekatannya sangat analitis. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat mementingkan aspek manusia. Di Milan, aspek itu bisa menjadi pembeda karena Amorim ingin memiliki kendali atas para pemain dan tidak menginginkan seseorang yang merusak apa yang sedang ia bangun."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google