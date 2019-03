AC Milan sukses membawa pulang poin penuh dari markas Chievo berkat dua gol dari Lucas Biglia dan Krzysztof Piatek, sementara tuan rumah hanya sanggup membalas lewat sundulan Perparim Hetemaj. Hasil ini membuat Milan memantapkan posisi mereka di peringkat ketiga dengan koleksi 51 poin, sementara Chievo semakin terdampar di dasar klasemen. #chievo #acmilan #seriea #matchdaygoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 9, 2019 at 2:50pm PST