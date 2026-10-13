AC Milan, kepercayaan dan dukungan Cardinale dipastikan: posisi Amorim tidak terancam

Kebiasaan di AC Milan kini sudah jelas: pemilik klub Gerry Cardinale dan pelatih Ruben Amorim berdiskusi, baik dari jarak jauh maupun secara langsung, mengenai jalannya pertandingan yang baru saja dimainkan. Mereka menganalisis hal-hal yang berjalan baik, aspek negatif, pilihan taktik, ruang untuk perbaikan, serta suasana umum di kalangan pemain dan lingkungan klub.





PANDANGAN CARDINALE - Hari ini terungkap pandangan Gerry Cardinale setelah AC Milan bermain imbang melawan Sassuolo. Pelatih AC Milan kabarnya turut menjadi sasaran kritik, selain beberapa pemain. Karena itu, dalam beberapa jam terakhir muncul spekulasi bahwa posisi sang pelatih terancam.









BUTUH WAKTU, POSISI TIDAK TERANCAM - Namun, untuk saat ini, menurut informasi yang diperoleh Calciomercato.com, Ruben Amorim mendapat kepercayaan penuh dan dukungan sepenuhnya dari Gerry Cardinale serta seluruh klub. Pemilik klub berkomitmen penuh untuk memberinya dukungan yang diperlukan guna membangun jalan menuju kesuksesan, dengan menyadari bahwa hal itu membutuhkan waktu dan kesatuan tujuan.





TREN HARUS DIBALIK -AC Milan belum menemukan jalannya, meski selalu menang atau imbang di setiap pertandingan. Namun, penampilan paling meyakinkan tetap terjadi pada laga pertama melawan Torino, atau bahkan dalam pertandingan persahabatan musim panas melawan United, dan trennya tidak menunjukkan peningkatan. Karena itu, jawaban harus diberikan di lapangan: dua lawatan di Eropa ke Salzburg dan Bournemouth, laga kandang hari Minggu melawan Atalanta, serta pertandingan di Udine pekan depan akan menjadi tolok ukur. Namun, posisi Amorim sebagai pelatih AC Milan tetap aman. Untuk saat ini.











