AC Milan kalah di kandang sendiri pada Kamis. Ferencváros terlalu tangguh bagi Rossoneri dan menang 2-0 berkat dua gol Lenny Joseph selepas jeda. Ferencváros tampil gemilang dengan raihan 12 poin dari empat pertandingan, jauh lebih baik daripada Milan yang baru mengumpulkan tiga poin dari jumlah laga yang sama.

Pelatih Rúben Amorim tidak menurunkan sebelas pemain terbaiknya sejak awal menghadapi tim asal Hongaria itu. Ferencváros pun pada awalnya tidak perlu menghadapi kualitas Luka Modric, Christian Pulisic, dan Diego Moreira yang tampil menonjol dalam derbi.

Penyerang Gonçalo Ramos dan Adrien Rabiot, yang dimainkan sebagai gelandang serang, diharapkan menjadi sumber ancaman Milan. Ferencváros, yang mengawali fase liga Liga Europa dengan hasil sempurna, langsung bermain agresif dan tak butuh waktu lama untuk menciptakan peluang berbahaya.

Jalannya pertandingan nyaris tidak berubah sepanjang babak pertama. Ferencváros jelas merupakan tim yang lebih baik, sementara Milan patut bersyukur tim tamu tidak efektif dalam memanfaatkan peluang. Kesempatan Milan pun sangat terbatas. Alphadjo Cissè menciptakan peluang paling berbahaya lewat tendangan voli yang melambung di atas gawang.

Amorim melakukan perubahan saat jeda dengan memasukkan Moreira dan Pulisic. Namun, meski penyerang bintang itu telah masuk, Milan tetap kesulitan dan tidak mampu mencegah kebobolan pada babak kedua. Kiper Milan, Lorenzo Torriani (21), melakukan blunder besar saat salah mengontrol bola sehingga Joseph akhirnya bisa mencetak gol.

Tak lama kemudian, Ferencváros menggandakan keunggulan menjadi 2-0, dan Kristoffer Zachariassen kembali mencatatkan assist. Pemain asal Norwegia itu berlari menuju gawang, melihat ke kanan pada saat yang tepat, lalu mengoper kepada Joseph yang berdiri tanpa kawalan. Joseph menuntaskan serangan balik tajam tersebut dengan sontekan mudah.

Setelah itu, hanya Moreira yang mampu menciptakan ancaman serius bagi Milan. Namun, itu tidak cukup untuk benar-benar menggoyahkan tim asal Hongaria tersebut, yang bermain dengan sepuluh orang pada 15 menit terakhir setelah Dele mendapat kartu merah. Tidak ada gol tambahan hingga laga usai.