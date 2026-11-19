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AC Milan menetapkan bintang Napoli Scott McTominay sebagai target utama transfer setelah menyepakati kontrak perlengkapan yang sangat menguntungkan dengan Adidas. Milan berharap kekuatan finansial baru dan hubungan mereka dengan merek yang sama dapat membantu merekrut pemain timnas Skotlandia itu di tengah mandeknya negosiasi kontrak.

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Milan incar transfer besar McTominay

Milan bersiap memanfaatkan kekuatan finansial barunya di bursa transfer. Milan dilaporkan menetapkan gelandang Napoli McTominay sebagai target utama untuk transfer besar pada masa mendatang. Langkah ambisius ini dipicu oleh kesepakatan sponsor perlengkapan baru yang sangat menguntungkan antara Milan dan Adidas.

Menurut Quotidiano Nazionale, tambahan dana yang sangat besar ini akan memungkinkan klub memburu pemain papan atas. Kesepakatan tersebut akan dimulai pada 2028 dan berlangsung selama satu dekade. Kontrak itu menjamin klub bersejarah Serie A tersebut menerima €50 juta per musim, sehingga membuka peluang investasi besar untuk skuad.

Hubungan dengan Adidas mendorong minat Milan

Masuknya dana besar yang terjamin bukan satu-satunya faktor yang mendorong Milan mengincar pemain timnas Skotlandia itu. McTominay saat ini merupakan salah satu figur promosi terkemuka bagi perusahaan perlengkapan olahraga asal Jerman tersebut. Hubungan komersial dengan Adidas yang dimiliki keduanya bisa memberi Milan keunggulan tersendiri dalam persaingan transfer pada masa mendatang.

Laporan yang sama menyebut hubungan ini menempatkan Milan dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk mendapatkan tanda tangannya. Kemampuan mendanai transfer, ditambah sponsor yang sama, menciptakan kondisi yang sangat mendukung bagi klub yang bermarkas di San Siro tersebut.

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Kebuntuan kontrak membuka peluang bagi Milan

Sementara Milan merencanakan langkah berikutnya, Napoli saat ini kesulitan memastikan masa depan jangka panjang McTominay . Kontrak sang gelandang di Stadio Maradona berlaku hingga Juni 2028, tetapi negosiasi perpanjangan kontrak benar-benar mandek.

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Sejumlah laporan menyebut kedua pihak masih berjauhan dalam pembicaraan yang berlangsung. Sang pemain dilaporkan meminta kontrak baru senilai €7 juta per tahun untuk memperpanjang masa baktinya di Napoli.

TMW baru-baru ini melaporkan bahwa hampir tidak ada klub Serie A yang dinilai mampu memenuhi tuntutan gaji setinggi itu. Namun, kekuatan komersial baru Milan mendadak menjadikan klub tersebut salah satu pengecualian langka di Italia.

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Apa selanjutnya bagi McTominay?

Napoli kini harus memutuskan apakah akan melampaui struktur gajinya atau mengambil risiko kehilangan salah satu pemain paling berpengaruh mereka. Semakin lama kebuntuan kontrak berlanjut, semakin rentan Napoli terhadap tawaran dari klub lain.

Milan akan terus memantau situasi ini dengan saksama menjelang dimulainya kerja sama barunya dengan Adidas. Milan tahu mereka memiliki dana untuk bergerak jika Napoli memutuskan menjual gelandang tersebut. Untuk saat ini, McTominay tetap fokus pada tugasnya di Stadio Maradona. Namun, masa depan jangka panjangnya di klub itu kini tampak jauh lebih tidak pasti.