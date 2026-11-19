Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Aktivitas transfer AC Milan berfokus pada lini serang, dengan pemain Brasil Endrick dari Real Madrid lebih diutamakan ketimbang pemain Italia-Jerman Nicolò Tresoldi dari Club Brugge.

Namun, perhatian para petinggi AC Milan tertuju ke seluruh lini, termasuk dua lini lainnya: di lini pertahanan, nama teratas dalam daftar incaran adalah pemain Portugal Gonçalo Inacio dari Sporting Lisbon, sementara di lini tengah, seorang pemain bintang kembali masuk radar.

Quotidiano Nazionale menulis bahwa AC Milan bergerak memburu Scott McTominay.

Gelandang asal Skotlandia itu terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni 2028, dengan gaji bersih €3 juta per tahun.

Iklan Iklan

Angka itu harus dinaikkan secara signifikan jika kontraknya diperpanjang, tetapi pembicaraan kedua pihak mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak terhenti mendadak dalam beberapa pekan terakhir.

Topik Terkait

Salah satu alasannya, sang pemain khawatir ambisi klub yang dipimpin presiden Aurelio De Laurentiis tidak sejalan dengan ambisinya.

Lahir pada 1996, McTominay didatangkan dari Manchester United seharga €30,5 juta pada bursa transfer musim panas 2024.

Iklan

Sejak itu, ia mencatatkan 91 penampilan bersama Napoli, mencetak 32 gol dan menyumbang 10 assist, serta memenangi satu gelar Scudetto dan satu Piala Super Italia.

Pada 8 September lalu, Scott McTominay menjalani operasi jantung di Spire Manchester Hospital untuk mengatasi aritmia jantung ringan yang jinak. Prosedur ablasi jantung itu berjalan lancar dan, setelah beristirahat serta menjalani terapi, sang pemain kembali dinyatakan layak bertanding pada Oktober. Ia pun kembali tersedia bagi pelatih Massimiliano Allegri setelah absen dalam tiga pertandingan Serie A (melawan Inter, Bologna, dan Fiorentina) serta satu laga Liga Champions melawan Arsenal. Ia juga melewatkan empat laga bersama Skotlandia di Nations League melawan Slovenia, Swiss, Makedonia Utara, dan Slovenia.

Iklan

AC Milan siap ikut bersaing untuk mendatangkan McTominay. Di sana, ia akan membentuk duet gelandang tengah impian bersama Adrien Rabiot.

Pasalnya, gelandang asal Prancis itu kini hampir dipastikan mendapat kontrak baru. Kesepakatannya saat ini, yang bernilai €3,5 juta bersih per tahun hingga Juni 2028 (dengan opsi perpanjangan satu tahun), akan diperpanjang dua musim lagi hingga 2030, disertai kenaikan gaji menjadi €5 juta bersih per tahun plus bonus.

Iklan

Dengan dua pemain sekaliber itu di lini tengah, AC Milan bisa memperpanjang karier satu lagi pemain andalannya di sektor tersebut: gelandang Kroasia Luka Modric, yang berusia 41 tahun tetapi belum menunjukkan tanda-tanda melambat.

Kembali ke Napoli, seorang gelandang hebat lainnya bisa hengkang pada Januari mendatang: Kevin De Bruyne.

Iklan

La Gazzetta dello Sport menulis bahwa, setelah menolak tawaran awal senilai €2 juta dari PSV Eindhoven, klub yang dipimpin presiden Aurelio De Laurentiis itu akan meminta €7 juta untuk melepas De Bruyne pada bursa transfer musim dingin mendatang.