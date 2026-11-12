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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Simone Gervasio
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AC Milan, Goncalo Ramos menelan biaya 73 juta: jumlahnya bisa mencapai 86 juta. Seluruh bonus, termasuk untuk menjuarai Liga Champions dan peringkat dalam daftar pencetak gol terbanyak

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Goncalo Ramos menjadi rekrutan terpenting AC Milan pada bursa transfer terakhir. Didatangkan dari PSG, penyerang asal Portugal itu mengawali musim dengan lambat, tetapi merupakan bagian penting dalam strategi Amorim. Calcio e Finanza mengungkap angka-angka di balik kepindahannya dari Paris ke Milan.

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Rincian nilai kesepakatan antara AC Milan dan PSG untuk mendatangkan Gonçalo Ramos telah bocor. Ia resmi menjadi rekrutan termahal dalam sejarah AC Milan.

Menurut laporan Calcio e Finanza, biaya tetap untuk mendatangkan pemain asal Portugal itu mencapai 70 juta euro dengan biaya tambahan sebesar 3,1 juta euro. Karena itu, AC Milan mencatatkan nilai Ramos sebesar 73,1 juta euro dalam pembukuannya. Dengan kontrak lima tahun, nilai amortisasi tahunannya mencapai 14,62 juta euro.

Pembayaran biaya tetap tersebut dibagi menjadi empat cicilan, masing-masing sebesar 17,5 juta euro, yang harus dibayarkan paling lambat 15 Juli setiap tahun, mulai 2026 hingga 2029.

Namun, bukan hanya itu. Seperti dilaporkan CeF, kesepakatan tersebut juga memuat sejumlah bonus yang bisa mencapai 16 juta euro, sehingga nilai keseluruhan transfer dapat mencapai maksimal 86 juta euro.

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Rincian bonus tambahan tersebut sebagai berikut:

- Juara Serie A: 2 juta euro
- Lolos ke fase liga Liga Champions: 1,2 juta euro
- Lolos ke perempat-final Liga Champions: 1 juta euro
- Lolos ke semi-final Liga Champions: 1 juta euro
- Lolos ke final Liga Champions: 1 juta euro
- Juara Liga Champions: 1 juta euro
- Menjadi pencetak gol terbanyak Serie A: 2 juta euro

Bonus-bonus tersebut dapat digabungkan dalam satu musim dan diraih lebih dari sekali sepanjang tahun-tahun berikutnya, tetapi batas maksimal keseluruhannya tetap 16 juta euro. Selain itu, bonus hanya berlaku jika Gonçalo Ramos bermain dalam setidaknya 60 persen pertandingan resmi AC Milan ketika ia tersedia untuk dimainkan pada musim yang bersangkutan. Ada satu ketentuan tambahan: jika pemain asal Portugal itu tidak tersedia untuk dimainkan dalam setidaknya 50 persen pertandingan resmi selama semusim, tidak ada bonus yang dapat diperoleh, terlepas dari hasil yang diraih tim. Satu-satunya pengecualian adalah bonus untuk gelar pencetak gol terbanyak Serie A.

Ditulis olehSimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.