AC Milan, enam bulan sejak kepergian Furlani: apa yang dilakukan mantan CEO klub itu sekarang?

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Perpisahan itu terjadi pada 25 Mei 2026, ketika RedBird mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa masa jabatan Furlani sebagai direktur utama berakhir seketika. Pada hari yang sama, direktur olahraga Igli Tare, direktur teknik Geoffrey Moncada, dan pelatih Massimiliano Allegri juga hengkang.

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Keputusan itu bersifat menyeluruh dan melibatkan seluruh struktur yang bertanggung jawab atas bidang olahraga serta manajemen. Selama berbulan-bulan, perpisahan itu sudah terlihat jelas dalam praktiknya. Langkah formal terakhir terjadi pada 22 September lalu, ketika dokumen registrasi perusahaan AC Milan yang baru mengonfirmasi berakhirnya hubungan tersebut secara definitif.

Perjalanan Furlani di AC Milan dimulai pada 2018, ketika ia bergabung dengan dewan direksi pada masa kepemilikan Elliott. Ia merupakan seorang eksekutif dengan latar belakang keuangan yang sangat kuat dan terlibat dalam proses pemulihan serta stabilisasi klub setelah bertahun-tahun mengalami kerugian finansial dan pergantian kepemilikan yang terus-menerus. Ketika RedBird menuntaskan akuisisi AC Milan pada Agustus 2022, Furlani tetap dipertahankan. Ia menjadi salah satu sosok yang menjamin kesinambungan antara kedua pemilik tersebut. Pengetahuannya tentang struktur internal klub dianggap bernilai selama masa transisi, hingga ia diangkat menjadi CEO pada 11 November 2022, menggantikan Ivan Gazidis. Masa kepemimpinannya ditandai oleh dua hal yang berjalan beriringan. Di satu sisi, kondisi keuangan semakin kokoh: laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 mencatat laba untuk tahun ketiga berturut-turut, sebesar 3 juta euro, dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah klub mencapai 494,5 juta euro. Di sisi lain, ada kesulitan di lapangan, dengan hasil yang tidak selalu sejalan dengan ambisi klub untuk bersaing di papan atas Serie A.

Furlani juga harus menanggung akibat dari tidak adanya hubungan langsung dengan salah satu aset terpenting klub seperti AC Milan: para suporternya. Akibat hasil buruk di lapangan dan sejumlah keputusan manajemen yang dipertanyakan, ketiadaan hubungan itu berubah menjadi permusuhan yang nyata. Seperti dilaporkan Corriere della sera pada musim semi lalu, eksekutif asal Milan itu sudah mempertimbangkan dengan saksama untuk meninggalkan klub yang selalu ia katakan telah ia cintai dan dukung sejak kecil. Selain itu, pada Mei ia juga telah menyampaikan kepada Red Bird keinginannya untuk kembali tinggal bersama keluarganya di London (keluarganya sudah kembali tinggal di sana sejak setahun sebelumnya, catatan redaksi).

Selama beberapa bulan terakhir, mantan CEO itu tidak memberikan wawancara kepada pers ataupun menulis pesan mengenai kepergiannya dari AC Milan setelah delapan tahun. Luka akibat perpisahan yang penuh gejolak dan mendapat tentangan itu mungkin masih membekas. Setelah bertahun-tahun di AC Milan, Furlani menghabiskan musim panas pertamanya sepenuhnya bersama keluarga, bukan sebagai tokoh utama di bursa transfer.

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Menurut informasi yang beredar, Furlani tidak akan kembali ke dunia sepakbola bersama klub selain AC Milan. Setelah meninggalkan Elliott demi AC Milan beberapa tahun lalu, ke depannya ia kemungkinan akan kembali mencurahkan keahliannya di dunia keuangan.